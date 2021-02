Ahsoka : Mena Massoud favori pour Ezra Bridger dans le spin-off de The Mandalorian

Une rumeur annonce Mena Massoud d’Aladdin dans le rôle Ezra Bridger dans Ahsoka, la série spin-off de The Mandalorian.

L’univers Star Wars a-t-il trouvé son Ezra Bridger en live-action ? Une récente rumeur dit que Lucasfilm aurait choisi Mena Massoud (Aladdin) pour incarner le rôle dans la prochaine série Star Wars Ahsoka, spin-off de The Mandalorian. Il rejoindrait ainsi Rosario Dawson qui incarne le rôle titre. Cette information vient de Kessel Run Transmissions qui dit que Massoud est le favori pour le rôle.

Depuis son rôle dans Aladdin, la carrière de l’acteur n’a pas décollé comme on aurait pu s’y attendre. L’acteur a lui-même déclaré qu’il n’avait pas eu de proposition ni d’audition après la sortie du film en 2019.

Ce rôle serait un énorme coup de pouce pour Massoud car Ezra est un personnage adoré des fans, tout comme Ahsoka. Cela fait longtemps que les fans de Star Wars Rebels attendent de voir le passage du personnage en live action.

Dans la saison 2 de The Mandalorian, les téléspectateurs ont eu un aperçu de la mission actuelle d’Ahsoka, qui était la même qu’à la fin de Rebels. Elle essayait de localiser le Grand Amiral Thrawn, peut-être le plus puissant impérial de la galaxie. Ahsoka et Sabine cherchaient Ezra Bridger, un puissant jeune Jedi, et il semble probable que cette recherche se poursuivra dans sa série, et qu’Ezra lui-même se manifestera à un moment donné.

Pour le moment, Disney n’a pas encore commenté les rumeurs à ce sujet mais Massoud serait un bon choix pour le rôle d’Ezra.

Source : Kessel Run Transmissions / Crédit ©DR/Disney