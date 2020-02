Westworld saison 3 : Un autre trailer caché révèle de nouvelles images

Un nouveau trailer caché sur un site viral révèle de nouvelles images de la saison 3 de Westworld.

Westworld sait vraiment y faire quand il s’agit de marketing viral. Alors qu’un trailer officiel a été dévoilé cette semaine, un autre se cachait sur le site viral de la série. Il a été démasqué par des fans et des sites comme SlashFilm et Dark Horizons.

Ce trailer offre des images et des plans différents que le trailer officiel. Il est plus court et se concentre plus sur le côté violent de la série. Cette bande-annonce dit également que « le libre-arbitre n’est pas libre ».

Le trailer précédent se concentrait plus sur la liberté retrouvée de Dolores mais évidemment, personne n’est jamais vraiment libre dans Westworld.

Les showrunners Jonathan Nolan et Lisa Joy semblent vraiment avoir pris un tournant radicalement différent pour la saison 3 de Westworld. On attend voir ce que ça donnera.

La saison 3 de Westworld, composée de 8 épisodes, démarre le 15 mars sur HBO et sera disponible en US+24 sur OCS.

Westworld saison 3 – Trailer – Free Will is not Free