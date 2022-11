The Walking Dead saison 11 : Comment ça se termine ? (SPOILERS)

Découvrez comment se termine la série The Walking Dead et qui fait une apparition surprise à la fin. SPOILERS.

Après 11 saisons à l’antenne, The Walking Dead, c’est fini. Reprenant là où l’épisode précédent s’était arrêté, le final a commencé avec Luke et Jules mordus alors que nos héros combattaient les marcheurs qui les avaient coincés dans une ruelle du Commonwealth. Alors qu’elle était dévorée vivante, il a été transporté d’urgence à l’hôpital, où il a donné à Yumiko, Magna, Connie et Kelly son harmonica avant de succomber à ses blessures subies lors de l’attaque et de l’amputation qui a suivi.

Dans le lit à côté de Luke, une Judith inconsciente a reçu une transfusion de Daryl, qui savait qu’il était un donneur universel. Lorsque la jeune fille s’est réveillée, elle a avoué à Daryl dans son délire qu’elle ne pouvait pas mourir, car Michonne cherchait Rick, et toute leur famille était censée être réunie un jour.

Après que Rosita, Gabriel et Eugene aient enfin trouvé Coco et les autres enfants, leur ambulance était entourée de zombies. Pour s’échapper, ils ont grimpé un tuyau et sont passés par une fenêtre avec les enfants attachés à eux. La dernière à passer, Rosita, est retombée au milieu des morts-vivants, puis s’est libérée, est montée sur l’ambulance et a sauté jusqu’au tuyau pour grimper en toute sécurité.

Puisque que Maggie continue de rejeter l’offre de Negan de faire équipe pour éliminer Pamela, il a décidé de le faire lui-même. Lorsque Maggie l’a arrêté, il a expliqué que le fait d’avoir failli être exécuté avec Annie lui avait fait réaliser ce que Maggie avait dû ressentir lorsqu’il avait assassiné Glenn sous ses yeux. Negan ne pourrait jamais rendre ce qu’il lui avait pris, à elle et à Hershel, mais il était désolé et voulait assassiner Pamela pour elle.

Au cours d’un rare moment de paix, Rosita a révélé à Eugene que oui, quand elle était tombée plus tôt, un marcheur l’avait mordu. Elle ne voulait pas que tout le monde le sache, pas encore. Pendant ce temps, après que Tomi ait opéré Judith, il semblait qu’elle allait s’en sortir. Elle s’est ensuite s’excuser auprès de Daryl de lui avoir caché que Michonne était partie à la recherche de Rick.

De son côté, Pamela demandait à ses soldats de tirer sur les citoyens du Commonwealth par les portes chaque fois qu’ils tentaient de grimper lorsque Mercer, Daryl, Carol et compagnie, ainsi qu’un groupe de soldats qui sont contre la gouverneure sont intervenus pour l’arrêter. Maggie a même tiré sur Lance qui s’est réanimé plutôt que de laisser Pamela se suicider en le laissant lui arracher le visage.

Pour se débarrasser de la horde, nos protagonistes ont réussi à attirer les marcheurs vers The Estates, puis ont fait exploser tout l’endroit. Le lendemain, Maggie a dit à Negan que non, elle ne pourrait jamais lui pardonner ce qu’il avait fait à Glenn. Mais « j’essaie », a-t-elle dit, « parce que je ne veux plus te détester ». Ailleurs, Lydia a retrouvé Elijah et Jerry, avec Nabila.

Lors d’un festin Yumiko et Magna se sont réconciliés et Rosita a confié à Gabriel qu’elle n’en avait plus pour longtemps. Après qu’ils se soient dit au revoir et qu’il ait emmené Coco, il n’y avait plus que Rosita et Eugene. « Je suis contente, » sourit-elle, « c’était toi à la fin. »

Un an plus tard, il est révélé que Eugene et Max avaient eu une petite fille, Rosie. Ezekiel était maintenant le gouverneur du Commonwealth; Mercer, son lieutenant-gouverneur; et Carol est la nouvelle Lance en version améliorée. Negan a envoyé un colis à Judith contenant la boussole qu’elle lui avait laissé utiliser; il espérait que cela l’aiderait à trouver ses rêves. Et Daryl et Connie ont bavardé comme des copains, rien de plus.

Pendant ce temps, Carol a tenté de dire au revoir à Daryl, qui partait pour son propre voyage, dans l’espoir de retrouver Rick et Michonne. « Ce n’est pas comme si nous ne nous reverrions jamais », a assuré Daryl à Carol. « Tu es mon meilleur ami », lui dit-elle. Avant de partir au coucher du soleil, Judith a promis de s’occuper de Dog pour lui (et Carol !) et s’est assurée qu’il savait qu’il méritait également d‘être heureux. Il dit à Carol qu’il l’aime puis s’en va sur sa moto.

À la fin de l’épisode, c’est la surprise que beaucoup de fans espéraient. Sur un montage rempli de personnages de la série (vivants et morts), on voit Rick et Michonne, tous deux écrivant des lettres à Judith. Sur la base de la tenue vestimentaire de Michonne, elle fait partie du groupe qui l’a approchée dans son dernier épisode. Quant à Rick, il portait une veste CRM et a été appréhendé par des soldats dans un hélicoptère CRM. « Je le trouverai », a déclaré Michonne à Judith, « parce que je sais qu’il essaie de nous trouver. »

Puis nous entendons les personnages dire : « Nous sommes de ceux qui survivent ».

The End.

Crédit ©AMC