Gen V saison 1 : L’apparition de Petit Soldat expliquée (spoilers)

Les producteurs de Gen V discutent de l’apparition de Petit Soldat dans l’épisode 6 du spin-off de The Boys. Spoilers.

En avril denier, lors d’une convention de fans de Supernatural à la Nouvelle-Orléans Jensen Ackles a révélé avec désinvolture à la foule présente qu’il fera une apparition en tant que Petit Soldat (Soldier Boy en VO) dans la série dérivée de The Boys, Gen V, sans se rendre compte qu’il gâchait une énorme surprise.

« C’est ma faute », a déclaré à EW Eric Kripke, showrunner de The Boys et producteur exécutif de Gen V. « Pour sa défense, personne ne lui a expliqué sur le plateau que c’était un énorme secret. Je lui ai envoyé un texto et il se sentait mal, mais ce n’est pas de sa faute. » Avec le recul, Kripke voit désormais l’avantage de diffuser ces informations à l’avance. « Le simple fait de savoir que Jensen apparaît pendant trois putains de minutes suffit pour qu’une certaine partie de la population regarde la série », dit-il. L’essentiel pour lui est que les gens regardent la série.

Ackles est apparu dans l’épisode 6, intitulé Jumanji, reprenant son rôle de The Boys mais d’une manière bien particulière. Cate Dunlap (Maddie Phillips) a utilisé ses pouvoirs pour restaurer la mémoire de ses amis, après les avoir forcés à oublier tout ce qui avait trait à la Forêt et à Sam (Asa Germann). L’effort lui a provoqué une crise et a attiré par inadvertance Marie Moreau (Jaz Sinclair) et les autres dans son esprit. Là, ils rencontrent Petit Soldat – ou du moins la version ami imaginaire de Petit Soldat qui est le fantasme de Cate.

Kripke et Michele Fazekas,la co-showrunner de Gen V, ont discuté de la véritable signification de ce caméo spécifique : « Cela montre vraiment à quel point Cate est endommagée, parce que c’est un connard », dit Kripke à EW. « Juste parce que Jensen est charmant et que les gens aiment Jensen, le personnage est un dinosaure et se transforme en connard dans la scène, vous savez. Cela témoigne de la faible estime de soi de Cate. C’est un choix intéressant pour le sex-symbol de quelqu’un qui est essentiellement verbalement abusif. »

C’est aussi un rappel de la saison 3 de The Boys, qui a vu Petit Soldat rejoindre Hughie Campbell (Jack Quaid) et Billy Butcher (Karl Urban) dans une mission visant à retrouver le télépathe Mindstorm (Ryan Blakely), qui les a tous piégés dans leur esprit.

Fazekas dit que l’équipe de Gen V s’est penchée sur cette scène de Mindstorm, ne serait-ce que pour déterminer quelles étaient les règles de ce genre de jeux d’esprit de Super. « Comment ça se passe ? Est-ce que [Cate] est dans leur tête ? Est-ce qu’ils sont dans sa tête ? » dit-elle, ajoutant que le film Inception de Christopher Nolan était une pierre de touche spécifique pour l’épisode. « Nous voulions nous différencier de [Mindstorm]. Ce n’est pas exactement le même pouvoir, mais c’est une capacité psychique. Ce que nous avons aimé, c’est permettre à nos personnages de vivre avec Cate ses souvenirs plutôt que de faire des flashbacks ou de raconter une histoire à quelqu’un. »

Amazon a également publié quelques promos tournées avec Ackles, dans lesquelles Petit Soldat avertit les fans de ne rien divulguer de Gen V. « Seuls les cocos révèlent des secrets. Ne soyez pas un coco », dit-il devant la caméra. « Si vous spoilez cette série, je vais vous frapper avec le large côté d’un marteau. Ne gâchez aucun secret. Que Dieu bénisse l’Amérique. »

Dans une autre courte vidéo, Ackles dit simplement : « Surprise, bande d’enfoirés. » Toujours aussi agréable ce super-héros.

Les épisodes de la saison 1 de Gen V continuent d’être diffusés sur Prime Video tous les vendredis, le final étant prévu pour le 3 novembre.

