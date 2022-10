Grey’s Anatomy saison 19 : Addison, nouveaux couples et petit génie (spoilers et promo)

Retour sur l’épisode 3 de la saison 19 de Grey’s Anatomy et promo du prochain épisode. Spoilers.

L’épisode de cette semaine de Grey’s Anatomy a non seulement marqué le retour de Kate Walsh en tant qu’Addison, mais a également ramené Bailey au Grey Sloan, où les deux chirurgiennes se sont associées à Jo pour produire une série de vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles les résidents enseignaient l’éducation sexuelle à des adolescents.

Il est aussi question d’avortement (Addision s’occupe d’une grossesse adolescente) et de droits reproductifs des femmes et des personnes avec utérus qui ont de moins en moins de droits sur leur propre corps. Bailey a décidé de rouvrir la clinique pour aider les personnes qui en ont besoin et si elle ne veut plus être cheffe, elle souhaite continuer d’opérer quelques heures par semaines.

Quand Addison réalise que Lucas fait partie des nouveaux résidents, elle a voulu chaleureusement le saluer en tant que Shepard avant qu’il lui coupe la parole parce qu’elle n’était pas censée reconnaître qu’il était le neveu de Derek. Tante Addie n’a pas pu embrasser son neveu qu’il était déjà parti pour tenter de faire autre chose et sortir de ses obligations avec les autres.

Petit génie découvert

Ailleurs, Kai était de retour pour faire la surprise passer un moment avec Amelia. Le couple tente comme il peut de faire fonctionner leur relation à distance et pour le moment, ça a l’air de marcher. La présence de Kai était aussi bienvenue puisque cela à permis de détecter un don chez Zola. En effet, après sa crise d’angoisse la semaine dernière, Meredith a amené sa fille à l’hôpital. Alors qu’elle devait attendre sa mère dans son bureau et faire ses devoirs, Zola s’est éclipsée pour tenter d’assister à une opération.

Mais Nick l’a trouvée et l’a divertie en l’amenant dans son labo. C’est alors qu’elle a commencé à manipuler certains gadget médicaux et quand Kai est entré.e dans la pièce, iel a remarqué que Zola avait de hautes aptitudes cognitives en jouant avec les testes neurologiques. Epaté par ses capacités, Nick appelle Amelia et Maggie pour qu’elles voient à quel point leur nièce est brillante. Lorsque Meredith est arrivée sur les lieux, agacée de voir que sa fille avait passé ces tests sans son consentement, Maggie et Kai ont suggéré que le génie de Zola pourrait être ce qui a déclenché ses crises d’angoisse.

Un moment douloureux

Ailleurs, Joyce la grand-mère de Simone, atteinte d’Alzheimer, débarque à l’hôpital et est aidée par Lucas qui réalise qui elle est. Il appelle Simone et c’est un moment douloureux pour elle qui doit encore dire à sa grand-mère que sa mère est décédée. C’est alors que Meredith intervient et aide Simone dans ce moment difficile. Elle partage ce qu’elle a vécu avec sa mère et lui dit qu’il vaut mieux vivre dans le monde de sa grand-mère plutôt que de lui répéter la vérité sans cesse.

Plus tard, Simone a remercié Lucas d’être resté avec sa grand-mère toute la journée et lui a demandé de ne parler à personne de son état. Elle lui demande de ne rien dire aux autres et qu’en retour, elle ne révèlera pas qu’il est un Shepherd. Elle lui dit qu’elle l’avait compris qui il était après qu’il ait été si bizarre face Addison.

Sexy Time

A la fin de l’épisode, après toute cette discussion sur le sexe, Teddy et Owen qui ont aidé pour les tutos, commencent à se réconcilier sous la couette, Kai et Amelia passent aussi un moment sexy ensemble et surprise, Link donne un massage des pieds à Jo qui lui fait de l’effet. Ils n’ont pas couché ensemble mais il a clairement activé quelques zones érogènes.

Et pour finir, deux nouveaux « couples » se forment. D’un côté, Blue e Jules s’en donnent à cœur joie dans la salle de garde et si pour le moment il n’y a rien de sexuel entre Lucas et Simone, il est clair que la série a des intentions avec ces deux-là. On attend voir si ce n’est que de l’amitié ou plus. Notez que pour le moment, si elle n’a pas encore de partenaire potentiel amoureux, Mika confirme qu’elle est attirée par les femmes.

La semaine prochaine, c’est Halloween. Meredith et Nick essaient de passer du temps ensemble. Levi est stressé à cause du surmenage, et Winston et Owen demandent aux résidents de s’entraîner sur un vrai cadavre.

Grey’s Anatomy, c’est le jeudi sur ABC.

Grey’s Anatomy saison 19 – Promo 19×03