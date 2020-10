The Son : Jake Gyllenhaal, Denis Villeneuve et les créateurs de Westworld pour une série HBO

Jake Gyllenhaal, Denis Villeneuve et les créateurs de Westworld font équipe pour l’adaptation du roman The Son de Jo Nesbo pour une série HBO.

Après une carrière bien établie au cinéma, Jake Gyllenhaal s’apprête à faire ses débuts à la télévision. L’acteur a signé pour The Son, l’adaptation en mini-série du roman de l’auteur norvégien Jo Nesbo qui sera producteur exécutif.

Décrite comme « une histoire de vengeance au milieu de la hiérarchie brutale de la corruption d’Oslo», la série The Son sera écrite par Lenore Zion et réalisée par Denis Villeneuve (Blade Runner 2049). Ils seront également producteurs exécutifs aux côtés de Gyllenhaal, le duo Jonathan Nolan & Lisa Joy (Westworld), Riva Marker et Athena Wickham.

« Jonah et Lisa sont une formidable force créative et nous sommes ravis de collaborer à nouveau avec eux, aux côtés de la brillante Lenore, pour adapter le roman de Jo Nesbo », a déclaré Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de la programmation de HBO, dans un communiqué.

Elle ajoute : « Denis est un maître dans la mise en place de récits visuellement exquis et uniques, Jake est un acteur et producteur doué dont le travail traverse souvent des terrains provocants et fascinants, et bien sûr, lui et Denis ont collaboré avec brio dans le passé. Nous sommes plus que ravis de voir comment cette équipe puissante aborde ce travail exceptionnel. »

Ce projet marque les retrouvailles de Denis Villeneuve et Jake Gyllenhaal qui ont précédemment travaillé sur les films Enemy et Prisoners.

Il n’y a pas encore de date pour ce nouveau HBO.

Source : Deadline / Crédit ©DR