The Flight Attendant : Kaley Cuoco en hôtesse de l’air qui sombre dans la folie

Découvrez la bande-annonce de The Flight Attendant, nouvelle série HBO Max avec Kaley Cuoco en hôtesse de l’air dans la tourmente.

HBO Max a dévoilé un premier trailer pour The Flight Attendant, une mini-série avec Kaley Cuoco dans le rôle principal, qui revient à la télé en chair et os (elle double Harley Quinn) après The Big Bang Theory. Les premières images de la série montrent que ce ne sera pas un voyage sans turbulences pour ce personnage qui va faire une rencontre qui va changer sa vie et la plonger dans la folie.

The Flight Attendant est un thriller sous fond de comédie noir et est basé sur le roman du même nom de Chris Bohjalian. La série suit Cassandra (Cuoco) qui après un rendez-vous amoureux avec un passager, se réveille dans le mauvais hôtel, dans le mauvais lit, avec un homme mort – sans aucune idée de ce qui s’est passé.

Dans le reste du casting on trouve Michiel Huisman, Rosie Perez, Zosia Mamet, Michelle Gomez, T.R. Knight, Colin Woodell, Merle Dandridge, Griffin Matthews et Nolan Gerard Funk.

Cuoco est également productrice la série limitée en huit parties avec le co-créateur de You Greg Berlanti, Steve Yockey, Marcie Ulin, Meredith Lavender et Sarah Schechter. La scénariste de Booksmart Susanna Fogel a réalisé et produit les deux premiers épisodes.

The Flight Attendant décolle avec trois épisodes le jeudi 26 novembre, suivis de deux nouveaux épisodes le 3 décembre, puis deux épisodes le 10 décembre et l’épisode final le 17 décembre.

The Flight Attendant – Trailer