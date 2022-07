House of the Dragon : La préquelle n’est que le début des spin-offs GoT (bande-annonce)

Alors que la nouvelle bande-annonce vient de sortir, les showrunners de House of the Dragon disent que ce n’est que le début pour les spin-offs Game of Thrones.

La première série dérivée de Game of Thrones arrive le mois prochain sur HBO et OCS et il semble que ce n’est que le début pour les séries dans ce monde vaste créé par George RR Martin. Alors qu’une nouvelle bande-annonce (à voir en fin d’article) a été révélée hier en amont du Comic Con de San Diego, le co-showrunner Miguel Sapochnik explique que d’autres histoires pourraient découler de House of the Dragon.

La prochaine série se concentrera sur la dynastie Targaryen et la guerre civile qui s’ensuit. Jusqu’à présent, il n’y a eu que l’adaptation de A Song of Ice and Fire sous le nom de Game of Thrones. Cependant, il existe de nombreuses sources de George R.R. Martin qui pourraient être adaptées en série et évidemment, ce n’est pas la première fois que d’autres séries sont discutées.

En mars 2021, il a été annoncé que trois autres spin-offs de GOT étaient en préparation, la première étant The Sea Snake. La préquelle se concentrerait sur Corlys Velaryon, alias The Sea Snake, un personnage joué par Steve Toussaint dans la série House of the Dragon. On ne sait pas comment le personnage se chevaucherait entre les deux émissions, et cela peut dépendre de sa popularité auprès du public.

« Les Targaryen s’étendent dans les deux sens », a confié Sapochnik au Hollywood Reporter. « Donc, en tant que colonne vertébrale d’autres histoires et retombées possibles … c’est un excellent point de départ. »

De son côté, Casey Bloys, le directeur du contenu de HBO, , a déclaré : « J’ai aussi aimé l’idée de se concentrer sur une seule famille, et évidemment les Targaryen ont beaucoup de drames à faire. J’ai aussi aimé la façon dont les empires peuvent tomber rapidement – ce sont les types de conversations que nous sommes avoir dans notre propre pays, ce dont je ne pense pas que nous aurions pensé parler il y a 20 ans. »

Notez aussi que Ten Thousand Ships est également en préparation chez HBO, qui suit la princesse Nymeria, ancêtre de la maison Martell qui a fondé Dorne. Amanda Segel écrit la série et a déjà livré quelques brouillons à George R.R. Martin qui reste impliqué dans les séries adaptées de son oeuvre. De plus, il y a des rumeurs sur une série Flea Bottom centrée sur les bidonvilles de King’s Landing présentés dans la série originale, où vivent les habitants les plus pauvres de la capitale Westeros. Et le mois dernier, une série mettant en vedette Jon Snow (Kit Harrington) a été annoncée en préparation.

Basée sur le livre Fire & Blood de George R.R. Martin, House of the Dragon se déroule 200 ans avant les événements de Game of Thrones et raconte l’histoire de la maison Targaryen. Martin et Ryan J. Condal (Colony) ont créé la préquelle, avec Miguel Sapochnik comme réalisateur principal.

Au casting : Emma D’Arcy (Truth Seekers) en tant que princesse Rhaenyra Targaryen, Matt Smith (Doctor Who) en tant que Prince Daemon Targaryen, Paddy Considine (The Outsider) en tant que King Viserys, Olivia Cooke (Bates Motel) en tant qu’Alicent Hightower, Sonoya Mizuno (Devs) en tant que Mysaria, Rhys Ifans (Notting Hill) dans le rôle d’Otto Hightower, Steve Touissant (Berlin Station) dans le rôle de Lord Corlys Velaryon alias The Sea Snake, Fabien Frankel (The Serpent) dans le rôle de Ser Criston Cole et Eve Best (Nurse Jackie) dans le rôle de la princesse Rhaenys Targaryen.

La saison 1 de House of the Dragon, composée de 10 épisodes, sera lancée le dimanche 21 août sur HBO et US+24 sur OCS.

House of the Dragon – Bande-annonce VOST