Superman & Lois saison 3 : Lex Luthor révèle son plan avant le final (spoilers)

Le plan de Lex Luthor se révèle dans Superman & Lois alors que la saison touche à sa fin. Spoiler et promo du final.

Lex Luthor a enfin fait son entrée à Smallville, alors qu’il vient de sortir de prison avec une vengeance. Cette nouvelle itération de Lex, incarnée par Michael Culdlitz, est différente des autres mais le personnage reste terrifiant. Fraichement sorti de prison, il se dirige tout droit vers la ferme des Kent parce qu’il a des comptes à régler.

Il a informé Lois Lane que ses jours en tant que journaliste étaient officiellement terminés. Etant donné que c’est un article erroné de Lois qui a mis Lex derrière les barreaux pendant 17 ans et qui lui a couté sa relation avec sa fille, on comprend qu’il veuille se venger d’elle et la forcée à prendre une retraite anticipée. Clairement la crédibilité de journaliste de Lois va en prendre un coup et il compte bien la ruiner.

Mais convaincre Lois de laisser tomber sa carrière n’est pas le seul stratagème que Lex prépare. L’épisode de cette semaine, l’avant de la saison, s’est terminé avec Lex face à face avec un Bizarro vorace qui se nourrit de rats. On attend de voir ce qu’il compte faire avec cette version mal en point de Superman.

Ailleurs dans l’épisode, Jordan a défié les ordres de ses parents et a aidé Superman à arrêter une tornade, un acte d’héroïsme qu’il a célébré en posant pour des photos et des vidéos avec les habitants dont il a sauvé la vie. Il a ainsi clairement mis son identité en danger et il se peut qu’il soit rapidement reconnu, même s’il porte un déguisement.

La semaine prochaine, c’est la fin de la saison. Tout Smallville se réunira pour voir une pluie de météorites, tandis que Lex Luthor mettra son plan à exécution. La promo, qui ne dévoile pas grand-chose est à voir ci-dessous.

Superman & Lois reviendra bien la saison prochaine mais avec une saison plus courte de 10 épisode et un casting principal considérablement réduit.

Superman & Lois saison 3 – promo finale