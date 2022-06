Better Call Saul : Bob Odenkirk tease le retour de Walter White et Jesse Pinkman

Bob Odenkirk tease le retour de Walter White et Jesse Pinkman dans les derniers épisodes de Better Call Saul.

Il ne reste plus que six épisodes de Better Call Saul et comme il a déjà été annoncé Walter White (Bryan Cranston) et Jesse Pinkman (Aaron Paul) feront enfin une apparition dans la seconde partie de cette ultime saison 6.

Tout au long des cinq premières saisons de la série préquelle, divers personnages de Breaking Bad sont apparus à différents titres. Des personnages comme Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) et Gus Fring (Giancarlo Esposito) sont des personnages principaux, tandis que d’autres comme Hank Schraeder (Dean Norris), Lydia Rodarte-Quayle (Laura Fraser) et Gale Boetticher (David Costabile) ont eu des apparitions plus limitées.

Pour le moment, on ne sait pas exactement comment se jouera cette apparition de Walt et Jesse et dans quelle capacité ils seront présents. Cependant, Bob Odenkirk, la star de la série, a teasé que les fans ne verront pas simplement ces personnages bien-aimés qu’une seule fois, suggérant apparemment qu’il y aura plusieurs scènes impliquant les prolifiques fabricants de méthamphétamine.

« [C’était] tellement bien. De voir Bryan et Aaron jouer Walt et Jesse… Ce n’est pas qu’une seule fois… Et c’était génial, » confie le comédien.

En ce qui concerne la fin de la série, Odenkirk ne peut rien révélé, mais dire au revoir au personnage n’a pas été chose facile pour l’acteur : « Eh bien, je sais ce qui se passe. Je ne peux pas vous le dire. Si je vous disais où il est aujourd’hui, vous le sauriez… Mais c’est triste de le voir partir. Il est toujours vivant dans mon cœur et je verrai ce qui se passera au cours des prochains épisodes. Vous verrez… »

Better Call Saul revient à partir du 12 juillet sur Netflix pour les 6 derniers épisodes.

Source : Metro / Crédit ©AMC