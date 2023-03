24 Heures Chrono : Kiefer Sutherland a une idée pour le retour de Jack Bauer

Kiefer Sutherland partage son idée pour un éventuel retour de Jack Bauer dans la série 24 Heures Chrono.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, gardez ben en tête qu’il n’y a aucun revival de 24 Heures Chrono en préparation. L’article qui suit relate seulement une idée de Kiefer Sutherland pour faire revenir le personnage si la Fox décide de faire revivre la série des années 2000.

24, série révolutionnaire dont chaque épisode se déroulait en temps réel, a fait ses débuts en novembre 2001 et a duré huit saisons consécutives, dont un téléfilm 24: Redemption qui se déroulait entre les jours 6 et 7.

Des années plus tard, en mai 2014, Sutherland reprendrait son rôle d’agent de la CTU Jack Bauer pour 24: Live Another Day. Puis en février 2017, Corey Hawkins a repris le flambeau pour 24: Legacy, qui n’impliquait pas Jack Bauer, ce dernier étant toujours emprisonné en Russie.

Sutherland a déclaré à EW que lui et Howard Gordon, l’un des principaux producteurs exécutifs de 24, parlent tout le temps de revenir. « L’idée que [Jack] soit ramené – je ne fais qu’échanger des idées – je pense que c’est une idée intéressante. Vous introduisez un nouveau groupe de personnes dans leurs efforts pour le faire sortir [de Russie], et cela continue à partir de ce moment. Il y a beaucoup de façons de s’y prendre. »

Il y a plus de trois ans, Michael Thorn, alors chef du divertissement de Fox, a déclaré à TVLine que la chaine avait abandonné deux idées de spin-offs – dont l’une aurait été centrée sur un jeune Jack Bauer – qui en étaient aux premiers stades de développement. « Nous avions encerclé deux idées pour des spin-offs de 24 et ces idées n’avancent pas », a confirmé Thorn. « Mais nous cherchons constamment d’autres opportunités pour garder le titre résonnant, pour nous et les fans. »

Puis en septembre 2021, Thorn a déclaré : « Il y a encore une possibilité, il y a encore des discussions avec les producteurs sur une prise que nous n’avons pas encore entendue. Il [y a] des discussions créatives actives qui se déroulent. »

Sutherland lui-même a déclaré dans le nouvel article d’EW qu’il existe de nombreuses façons de relancer 24 – ou du moins son format en temps réel, avec ou sans lui.

« C’est une si bonne idée de prendre un moment de 24 heures dans la vie de quelqu’un qui est désespéré – et cela pourrait être un pompier; cela pourrait être tant de circonstances différentes », a suggéré l’acteur. « Faire quelque chose en temps réel est si intelligent – difficile, mais intelligent – que je trouve un peu choquant qu’il ne se soit pas manifesté en quelque chose d’autre et / ou plus grand. »

En attendant de voir si le format 24 Heures Chrono reviendra, Kiefer Sutherland sera à voir dans Rabbit Hole, nouvelle série Paramount+ qui démarre le 26 mars.

Source : EW, TVLine / Crédit ©Fox