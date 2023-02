The Last of Us : Rutina Wesley était terrifiée de jouer Maria

Rutina Wesley dit qu’elle était terrifiée de jouer un personnage déjà établi dans The Last of Us. Spoilers.

Rutina Wesley (True Blood, Queen Sugar), qui joue Maria dans The Last of Us et elle a récemment admis que jouer le rôle était quelque chose de terrifiant.

« C’est terrifiant de jouer un personnage qui a été établi, même si c’est un jeu », a-t-elle déclaré à Entertainment Weekly dans une interview. « Mais j’étais aussi prête à relever le défi de la jouer à ma manière et d’y mettre mon énergie pour voir ce que les gens en penseraient. »

Wesley a rejoint la série dans l’épisode 6 en tant que Maria, la dirigeante d’une colonie où Joel (Pedro Pascal) retrouve son frère Tommy, joué par Gabriel Luna. Maria et Tommy sont mariés et ont un bébé en route, c’est la raison pour laquelle Wesley sent que son personnage gravite autour d’Ellie (Bella Ramsey).

« Quand vous allez être mère à un moment donné, je pense qu’elle gravite naturellement vers Ellie de cette manière maternelle sans même s’en rendre vraiment compte qu’elle le fait », a déclaré Wesley. « C’est son instinct parce qu’elle ne peut pas s’en empêcher. Aussi, je pense que Maria est interpellée par Ellie d’une manière qu’elle aime secrètement. Je pense qu’il y a une partie de Maria qui regarde Ellie en se demandant : « Qui est cette petite fille? » »

Le personnage de Maria continue dans The Last of Us Part II et comme HBO a confirmé une deuxième saison, Wesley espère qu’elle reviendra.

« J’attends avec impatience s’ils décident de revenir à moi. Je suis totalement excitée à ce sujet, car je me suis amusée à jouer avec Gabe. Il est vraiment génial », a-t-elle ajouté. « Ce serait comme la cerise sur le gâteau. »

The Last of Us, c’est tous les lundis sur Prime Vidéo.

Source : EW / Crédit ©HBO