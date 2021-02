Buffy Contre les Vampires : Sarah Michelle Gellar ne souhaite pas revisiter le rôle dans un reboot

Sarah Michelle Gellar ne souhaite pas revisiter son rôle iconique si jamais Buffy Contre les Vampires était rebooté.

Les jours de chasseuses de vampires de Sarah Michelle Gellar sont bien derrière elle. A la fin des années 90 et début des années 2000, l’actrice s’est faite un nom en incarnant l’une des héroïnes les plus adorées de la télévision. Buffy Summers était un modèle pour beaucoup d’adolescentes et elle aura marqué son temps.

Plus de 20 ans après, l’idée de reprendre le pieu de la reine de Sunnydale n’est plus vraiment dans les priorités de Sarah Michelle Gellar, qui est passé à autre chose (puisqu’elle devenu dirigeante d’une entreprise d’agro alimentaire bio). Et quand on lui demande si elle reprendrait son rôle un jour, il semble bien qu’elle ne soit plus vraiment intéressée.

Cette semaine, Gellar était l’invitée du podcast de Mario Lopez pour discuter de sa carrière. Quand le sujet d’un reboot possible de Buffy est arrivé, elle a vite fait comprendre qu’elle ne reprendrait pas le rôle, si on le lui proposait.

« Je suis un petit peu, comment dire, plus toute jeune pour ça. Vous savez, je pense que ce qui a fonctionné pour Buffy, c’est que les monstres représentaient les métaphores des horreurs de l’adolescence, et je pense que cette histoire parle pour elle-même, » dit l’actrice.

Elle ajoute : « Ce serait intéressant de voir comment l’élue réagirait à cela, mais je ne pense pas que ce soit moi. Je ne pense pas que je puisse encore le faire. Je suis aussi beaucoup trop fatiguée et grincheuse pour refaire ce genre de travail. Mais j’aime que l’histoire tienne le coup et que les gens réclament cela. »

Il y a quelques années, un projet de reboot était en préparation avec une nouvelle tueuse mais pour le moment il n’y a aucune information à ce sujet. On ne sait pas si c’est toujours d’actualité, sachant qu’il est produit par le créateur originel de la série, pas sur qu’on entendre parler de ce projet de sitôt.

Compte tenu de la récente controverse avec Joss Whedon, qui a développé Buffy contre les vampires pour la télévision, Gellar a également été invitée à partager ses réflexions sur ce sujet. À ce stade, plusieurs acteurs de Buffy et Angel ont soutenu Charisma Carpenter qui a accusé Whedon d’avoir été « abusif » sur les plateaux de tournage. Après avoir précédemment publié sur Instagram qu’elle ne « voulait plus être associée au nom de Joss Whedon », Gellar a réitéré à Lopez qu’elle ne dirait rien d’autre à ce sujet pour le moment, choisissant plutôt de se concentrer sur la survie de sa famille durant la pandémie.

Source : On with Mario Lopez / Crédit ©Warner Bros