Peacemaker : DC n’était pas content de l’insulte contre Batman (vidéo)

James Gunn dit que DC s’est plaint de l’insulte chargée contre Batman de Peacemaker. Spoilers.

Chris alias Peacemaker (John Cena) n’a clairement pas la langue dans sa poche et le personnage qui est actuellement dans sa propre série sur HBO Max s’en est pris à Batman. James Gunn a récemment dévoilé qu’une insulte contre Batman avait été mal prise par les dirigeants de DC.

Dans le « chapitre 4 », le super-héros en herbe se chamaille avec le voisin de son père (Mel Tuck) à propos de Batman et pourquoi il « ne tue pas les gens ». Quand le voisin argumente que c’est parce que Batman est un super-héros, Peacemaker riposte en traitant Batman de mauviette ou « pussy » en VO. Un mot vulgaire en anglais qui a du mal à passer chez DC. Il le traite aussi « d’abruti qui se bat contre des meurtriers habillés comme des clowns et les jette en prison ».

« J’ai été très surpris parce qu’ils n’aimaient pas trop que Peacemaker traite Batman de mauviette », a révélé Gunn, qui a scénarisé les huit épisodes du spin-off de The Suicide Squad, dans un podcast de The Hollywood Reporter. « J’ai dit, ‘Mais il parle de toutes ces autres choses terribles à propos de tous ces autres super-héros qui sont bien pires que d’appeler Batman une mauviette.’ En plus de cela, Batman est le seul sur lequel il fait valoir ses arguments ; tous les autres, il ne fait que croire des choses qu’il a lues sur Internet. »

Cela inclut une tirade à propos d’Aquaman (Jason Momoa) dans l’épisode 1, où Peacemaker accuse le super-héros sous-marin de « baiser des poissons » – une affirmation qu’il a lue sur Twitter.

En fin de compte, les dirigeants de DC « étaient formidables », a déclaré Gunn. « Ils m’ont laissé faire, je m’en suis tiré à la fin ». Lorsqu’on lui a demandé pourquoi DC avait contesté l’insulte contre Batman mais pas les barbes vulgaires sur Aquaman et de Superman, Gunn a répondu en riant : « Je ne sais pas. Vous devriez leur demander. Je ne sais pas pourquoi il trailer Batman de mauviette est potentiellement plus offensant que de dire que Superman [a un fétichisme d’excrément]. Je ne comprends pas pourquoi l’un a été relevé et l’autre non. »

Un autre problème auquel Gunn a du faire face est celui sur la révélation à propos du père de Chris qui est le méchant suprématiste blanc White Dragon. HBO Max avait apparemment quelques réserves : « C’était une situation délicate », a déclaré Gunn. « La seule autre chose que HBO Max m’ait jamais dite, c’est : ‘Nous sommes HBO et vous dites le mot « fuck » tant de fois ! » »

Peacemaker, c’est tous les jeudis sur HBO Max.

Source : THR / Crédit ©HBO Max