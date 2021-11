Batwoman saison 3 : Mary se transforme en Poison Ivy (photo)

Découvrez la transformation de Mary en Poison Ivy dans la saison 3 de Batwoman. Spoilers.

Cette semaine, l’épisode de Batwoman a choqué les fans en révélant que Mary était la nouvelle Poison Ivy et qu’elle a commencé sa transformation en méchante. A la fin de l’épisode 3 Mary a été infecté par l’une des plantes de Poison Ivy, puis dans l’épisode de cette semaine, deux victimes d’attaques à base de plantes ont conduit la Bat Team à découvrir que Mary perdait connaissance chaque fois que le soleil se couche et que sa nouvelle personnalité de Poison Ivy prend le relais.

Alors que Mary est généralement altruiste et attentionnée, son côté Poison Ivy est pernicieux, se nourrit de la colère de Mary d’être sous-estimée et ignorée par Ryan (Javicia Leslie) et Luke (Camrus Johnson), et « exprime ses opinions et ses désirs les plus profondément enfouis – peu importe qui ou ce qui peut être sur son chemin », selon la description officielle du personnage.

L’épisode 6, intitulé «How Does Your Garden Grow?» a culminé avec Mary attaquant ses alliés avec sa nouvelle capacité à contrôler les plantes avant de fuir Gotham City avec Alice (Rachel Skarsten). Les deux sœurs ennemies forment désormais un duo surprenant qui devrait faire des dégâts, sans compter sur l’arrivée de la Poison Ivy originale, qui sera incarnée par Bridget Regan, dans la seconde partie de la saison 3.

Nicole Kang s’est révélée dans le costume de Mary en Poison Ivy et elle est à voir ci-dessous.

« J’étais vraiment émue. J’ai fondu en larmes », a déclaré Kang à EW, se souvenant de la première fois qu’elle a enfilé le costume complet de Poison Ivy. « Cela m’a donné un but et une motivation, et finalement, je suis vraiment fière de la façon dont Poison Ivy est sortie. Ce dont je suis le plus fière, c’est qu’il est enraciné dans l’histoire, à la fois de la bande dessinée et de la mode. Et il est culturellement conscient. Et puis je suis ce qu’il y a à l’intérieur, ce qui le remplit. Et en tant que fille coréenne, c’est quand tout s’est mis en place. »

« Tout le monde, je pense, voulait que Mary [devienne un super-héros parce qu’il y a] l’attente que tout le monde enfile un costume et que nous renversions cette attente – nous avons une Batwoman Noire, nous avons Batwing et une Poison Ivy asiatique – c’est tellement cool. C’est vraiment excitant pour moi de créer une méchante asiatique à part entière. Je pense que parfois les méchants asiatiques ne sont pas expliqués, vous voyez ? Leur humanité est parfois perdue lorsqu’ils racontent une histoire sur un héros. Et je pense que c’est super brillant. Je félicite [la showrunner] Caroline Dries pour avoir créé une héroïne, puis la transformer en méchante. Je suis très heureuse. »

La semaine prochaine, ce sera déjà le final de mi-saison pour Batwoman. Ryan fera tout pour tenter de sauver Mary mais apparemment, elle ne veut pas être sauvée et est accueillie dans le côté obscur par Alice qui se régale de la situation.

Batwoman, c’est le mercredi sur la CW.

Batwoman saison 3 – Promo 3×07 – Pick Your Poison