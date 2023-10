Loki saison 2 : Victor Timely fait son entrée sans sa connexion aux Quatre Fantastiques

Victor Timely apparait enfin dans l’épisode 3 de la saison 2 de Loki, mais aucune mention de ses liens avec les Quatre Fantastiques. Spoilers.

L’un des premiers easter eggs d’un film de Marvel Studios était l’inclusion par Captain America : The First Avenger de la Torche Humaine originale. Étant donné que ce film se déroulait dans les années 1940, c’était le seul un endroit où des références aux premiers personnages de Marvel Comics pouvaient être faites, d’autant plus qu’il n’y avait probablement aucune intention d’introduire ces personnages dans l’univers cinématographique Marvel dans son ensemble.

Cependant, la saison 2 de Loki est remontée juste avant les événements de Captain America : The First Avenger, introduisant Victor Timely, le variant de Kang qui a de nombreux liens avec les Quatre Fantastiques. Malheureusement, la saison 2 de Loki n’a pas vraiment eu le temps d’entrer dans le vif du sujet de ces connexions.

Dans les pages de Marvel Comics, Victor Timely n’a que quelques apparitions, mais l’essentiel est qu’il était un variant de Kang qui a établi une ville aux États-Unis au 20e siècle. L’autre pilier majeur de Victor Timely est qu’il était un inventeur, avec des liens à des matériaux et des équipements qui définissent plusieurs héros Marvel.

Timely a embauché nul autre que Phineas Horton, conduisant finalement à la création de la Torche Humaine originale. La technologie développée par Timely, plus importante dans le domaine de la robotique, sera ensuite utilisée pour des personnages comme Misty Knight (et son bras cybernétique), ainsi que Deathlok et certaines des propres inventions de M. Fantastic.

Rien de tout cela n’est mentionné dans l’apparition de Victor Timely dans la saison 2 de Loki. Plusieurs de ses inventions sont cependant présentées dans l’épisode, mais il semble révélé que la plupart d’entre elles ne sont que des inventions arnaques qu’il rassemble pour vendre aux gens simplement afin de financer ses expériences réelles… créant la technologie qui sera éventuellement utilisée par TVA. Une version rudimentaire de la technologie d’élagage est révélée, tandis que Timely crée également un « cœur temporel » et l’appelle l’œuvre de sa vie.

Même si aucune référence spécifique aux choses créées par la technologie de Timely dans Marvel Comics n’est référencée ici, elles pourraient très bien être rétablies à un moment donné dans un futur projet de l’Univers Cinématographique Marvel, comme, par exemple, le prochain film Les Quatre Fantastiques.

Loki, c’est chaque vendredi sur Disney+.

Source : CB / Crédit ©Disney+