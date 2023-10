Gen V : Amazon renouvelle la série spin-off de The Boys pour une saison 2

Amazon Prime Video renouvelle la série Gen V, spin-off de The Boys, pour une saison 2.

Les étudiants de Goldokin Université seront de retour pour une deuxième année. Alors que la saison 1 de Gen V devrait se terminer dans deux semaines, Amazon a sauté le pas et a déjà renouvelé le spin-off de The Boys pour une saison 2.

« Élargir l’univers de The Boys avec une série aussi audacieuse que Gen V a été une aventure incroyable pour nous et nos merveilleux partenaires chez Sony. Dès notre première conversation avec les showrunners Michele Fazekas et Tara Butters, ainsi qu’avec Eric Kripke, Evan Goldberg et Seth Rogen, nous savions que Gen V repousserait les limites. Leur approche sans vergogne est exactement ce que le public adore, et elle a aidé Gen V à devenir la série n°1 sur Prime Video dans plus de 130 pays », a déclaré Vernon Sanders, responsable de la télévision chez Amazon MGM Studios, dans un communiqué. « Gen V est la nouvelle série originale la plus convoitée de Prime Video en 2023, et nous sommes ravis que nos incroyables acteurs et notre équipe continuent de raconter des histoires courageuses et audacieuses de Gen V à nos clients. »

La showrunner Michele Fazekas et le producteur exécutif Eric Kripke ont ajouté : « Nous ne pourrions pas être plus heureux de faire une deuxième saison de Gen V. Ce sont des personnages et des histoires que nous avons appris à aimer, et nous sommes ravis de savoir que les gens ressentent la même chose ! Les scénaristes travaillent déjà sur la nouvelle saison – la deuxième année va être folle, avec tous les rebondissements, le cœur, la satire et les organes génitaux explosifs que vous attendez de la série. »

Le spin-off de The Boys « explore la formation de la première génération de super-héros à l’Université Godolkin qui est sait que leurs pouvoirs leur ont été injectés avec le Composé V, plutôt que d’être un don de Dieu. Ces jeunes héros mettent leurs limites physiques et morales à l’épreuve, étant en compétition pour le premier rang très convoité de l’école. Ils apprennent rapidement que l’ambition s’accompagne de sacrifices et que la différence entre le bien et le mal n’est pas aussi claire qu’ils le croyaient autrefois. Lorsque les sombres secrets de l’université sont révélés, les étudiants doivent comprendre quel type de héros ils vont devenir. »

Le casting de la saison 1 comprend Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas et Marco Pigossi.

La saison inaugurale de huit épisodes de Gen V se termine le 3 novembre prochain. L’épisode 6 vient d’être mis en ligne ce vendredi.

Source : Deadline / Crédit ©Amazon Prime Video