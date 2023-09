Percy Jackson et les Olympiens : Première bande-annonce et nouvelle affiche

Découvrez la bande-annonce ainsi qu’une affiche pour la série Percy Jackson et les Olympiens, en décembre sur Disney+.

Hier, Disney+ a dévoilé un nouveau teaser de sa série originale Percy Jackson et les Olympiens. Celui-ci commence à lever le voile sur la quête héroïque dans laquelle se lanceront Percy Jackson (Walker Scobell), Grover Underwood (Aryan Simhadri) et Annabeth Chase (Leah Sava Jeffries).

Ce teaser présente Percy Jackson lors d’une sortie scolaire au Metropolitan Museum of Art de Manhattan. Après avoir évoqué les luttes quotidiennes de Percy – tyrans, mauvaises notes et sa dyslexie – le demi-dieu titulaire est attaqué par une fureur (Megan Mullally). La mère de Percy lui explique alors que les histoires qu’elle lui a racontées à propos de dieux grecs et de sang-mêlées sont réelles.

Au casting de cette série épique de 8 épisodes se trouve des invités de marque dont certains peuvent être vus dans ce teaser comme Lin-Manuel Miranda (« Hermès »), Megan Mullally (« Érinyes » aka « Mme Dodds »), Toby Stephens (« Poséidon »), Virginia Kull (« Sally Jackson »), Jason Mantzoukas (« Dionysos » aka « M. D »), Jay Duplass (« Hadès »), Glynn Turman (« Chiron » aka « M. Brunner »), Feu Lance Reddick (« Zeus »), Adam Copeland (« Arès »), Charlie Bushnell (« Luke Castellan »), Dior Goodjohn (« Clarisse La Rue »), Jessica Parker Kennedy (« Méduse »), Olivea Morton (« Nancy Bobofit »), Suzanne Cryer (« Echidna »), Timm Sharp (« Gabe Ugliano »), Timothy Omundson (« Héphaïstos »).

Les deux premiers épisodes de Percy Jackson et les Olympiens ont été écrits par Rick Riordan et Jon Steinberg et ont été réalisés par James Bobin. Jon Steinberg et Dan Shotz en sont les producteurs exécutifs aux côtés de Rick Riordan, Rebecca Riordan, Ellen Goldsmith-Vein pour The Gotham Group, Bert Salke, Jeremy Bell pour The Gotham Group, D.J. Goldberg, James Bobin, Jim Rowe, Monica Owusu-Breen, Anders Engström et Jet Wilkinson.

Les deux premiers épisodes seront disponibles à partir du 20 décembre sur Disney+ puis les autres seront diffusés à un rythme hebdomadaire.

Percy Jackson et les Olympiens – Teaser VF

Percy Jackson et les Olympiens – Teaser VOST