Ocean’s Eleven : Ryan Gosling à nouveau réuni avec Margot Robbie ?

Ryan Gosling serait en pourparlers pour retrouver sa co-star de Barbie, Margot Robbie, dans le nouveau film Ocean’s Eleven.

Ryan Gosling serait en pourparlers pour rejoindre Margot Robbie dans le nouveau film Ocean’s Eleven pour Warner Bros., qui a été précédemment annoncé. Selon The Hollywood Reporter, le projet verrait le duo se reformer après avoir joué Ken et Barbie dans le très attendu film Barbie de Greta Gerwig, qui doit sortir en salles l’année prochaine.

Warner Bros. envisagerait un début de production en 2023 pour le film, qui n’a pas encore officiellement le feu vert. Cependant, si le film se fait, il devrait être réalisé par Jay Roach, avec Robbie produisant aux côtés de Tom Ackerley et Michelle Graham. Roach et Robbie ont déjà collaboré sur Bombshell en 2019, pour lequel elle a remporté une nomination aux Oscars de la meilleure actrice dans un second rôle.

Les détails de l’intrigue sont pour le moment gardés secrets, mais on sait que Carrie Solomon a écrit le scénario et que le film se déroule dans l’Europe des années 1960. On ne sait pas si Robbie et Gosling joueront des amis ou des ennemis.

La franchise Ocean’s a débuté en 2001 avec Ocean’s Eleven de Steven Soderbergh. Mettant en vedette Brad Pitt et George Clooney, le film a vu Danny Ocean (Clooney) rassembler une équipe pour réaliser les braquages de casino les plus sophistiqués de l’histoire. Cela a été suivi par Ocean’s Twelve en 2004 et Ocean’s Thirteen en 2007, tous avec Soderbergh et le même casting principal.

Puis en 2018 est sorti Ocean’s Eight, centré sur une équipe de femmes. Cette fois, réalisé par Gary Ross, le film se concentrait sur Debbie Ocean (Sandra Bullock), la sœur cadette de Danny, qui a jeté son dévolu sur l’illustre Met Gala de New York.

Le personnage de Robbie sera-t-elle un autre membre de la famille Ocean ? La mère de Danny et Debbie, peut-être ? On attend de voir comment le nouveau film sera lié aux précédents et quels seront les rôles de Robbie et Gosling.

Source , THR / Crédit ©DR