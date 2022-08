Doctor Who : Jenna Coleman ouverte à un retour

Jenna Coleman, alias Clara Oswald, a évoqué la possibilité de revenir dans Doctor Who.

La série Doctor Who a été un grand tremplin dans la carrière de Jenna Coleman. Elle fait partie des nombreux compagnons du Docteur qui l’ont accompagné à travers le temps et l’espace et est restées des années à ses côtés, voyageant auprès de deux versions, celle de Matt Smith et celle de Peter Capaldi.

Alors que Coleman a quitté la série en 2015 avec une conclusion assez émouvante, elle est brièvement revenue dans le spécial de Noël en 2017 et la nature opportune de Doctor Who laisse toujours la porte ouverte à un retour potentiel.

Dans une récente interview avec le magazine Best (via RadioTimes), Coleman a évoqué la possibilité de revenir dans le giron de Doctor Who et a révélé qu’elle serait ouverte à cette possibilité. « Cela pourrait arriver dans le futur, qui sait ? » Coleman a révélé. « Je pense que, au moins pendant un bon moment, Clara est probablement en panne quelque part dans le temps et dans l’espace, essayant de comprendre comment faire fonctionner un TARDIS ! »

Un retour de Coleman est totalement possible, d’autant que d’autres anciens compagnons du Docteur et d’anciens Docteurs vont bientôt revenir. En effet, l’année prochaine verra des retours significatifs dans Doctor Who, à commencer par les compagnons classiques Tegan (Janet Fielding) et Ace (Sophie Aldred) qui seront amenés dans l’ère moderne dans le prochain spécial des 100 ans de la BBC, qui sera le dernier épisode de Jodie Whittaker en tant que treizième Docteur.

David Tennant reprendra également son rôle de dixième Docteur pour les 60 ans de la série et Catherine Tate le rejoindra à nouveau en tant que Donna Noble. Il est aussi dit que Christopher Eccleston fera partie des festivités. Notez aussi que Yasmin Finney (Heartstopper) jouera un personnage nommé Rose et Neil Patrick Harris sera un mystérieux méchant.

Ce spécial du 60e anniversaire ne sera pas à l’antenne avant l’année prochaine. La production travaille actuellement sur le dernier épisode spécial de Jodie Whittaker qui sera probablement diffusé à la fin de 2022, dans le cadre du centenaire de la BBC. Ce sera non seulement le départ de Jodie Whittaker mais aussi celui du showrunner Chris Chibnall avant la nouvelle ère avec Ncuti Gatwa dans le rôle du Docteur et Rusell T. Davies de retour en tant que showrunner.

En attendant de savoir si Jenna Coleman reviendra dans Doctor Who, l’actrice est à voir dans la série Sandman sur Netflix.

Source : Beast, RadioTimes / Crédit ©BBC