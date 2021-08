Grey’s Anatomy saison 18 : Peter Gallagher jouera une connaissance d’Ellis Grey

Peter Gallagher rejoint la saison 18 de Grey’s Anatomy dans le rôle d’un docteur qui connaissait Ellis Grey, la mère de Meredith.

Peter Gallagher (Newport Beach) rejoint la nouvelle saison de Grey’s Anatomy. Il jouera le Dr Alan Hamilton, qui connaissait Ellis Grey (Kate Burton) à l’époque et rencontre Meredith (Ellen Pompeo) lors du premier épisode de la saison 18.

Kate Burton devrait également apparaître dans la saison 18. Elle reprendra son rôle de mère dure mais brillante de Meredith dans plusieurs épisodes. On la reverra dès le premier épisode de la saison 18 mais on ne sait pas encore comment elle pourrait apparaître, vu comment Ellis est morte au cours de la troisième saison de la série. Cependant, sachant que la série a trouvé un moyen de faire revenir les morts la saison précédente, tout est possible.

La saison dernière a vu le retour de plusieurs favoris des fans de Grey’s alors que Meredith passait du temps sur une « plage de rêve » alors qu’elle était inconsciente dans un lit d’hôpital après avoir contracté COVID. Patrick Dempsey (Derek), Chyler Leigh (Lexie), Eric Dane (Mark) et T.R. Knight (George) ont fait une apparition.

Peter Gallagher était récemment dans la série Zoey et son Incroyable Playlist. Il est également dans la série de Netflix Grace et Frankie et on l’a aussi vu ces dernières années dans The Gifted, New York Unité Spéciale ou encore New Girl.

Le tournage de la saison 18 de Grey’s Anatomy a démarré plus tôt ce mois-ci. La série médicale revient le jeudi 30 septembre sur ABC.

