Secret Invasion : Twist sur les Avengers avec « la Récolte » (spoilers)

L’avant dernier épisode de Secret Invasion fait une révélation sur les Avengers après la bataille d’Endgame. Spoilers.

Secret Invasion est peut-être le premier projet MCU à ne pas contenir les super-héros Marvel, mais dès le début, leurs pouvoirs ont été essentiels à la série alors que Gravik (Kingsley Ben-Adir) et ses Skrulls rebelles cherchent à créer une nouvelle race de Super Skrulls pour aider à poursuivre leur invasion de la Terre.

Pour le moment, les pouvoirs/ADN des quatre héros et méchants présents dans le sérum Super Skrull incluent Groot des Gardiens de la Galaxie, Extremis d’Iron Man 3, Frost Beast de Thor: Le Monde des Ténèbres et Cull Obsidian d’Avengers: Infinity War.

L’avant dernier épisode de la série a enfin éclairci les choses en présentant la Récolte, une fiole précieuse qui implique l’équipe de héros d’Avengers: Endgame. L’épisode a révélé que Gravik était à la recherche de la Récolte qui a été cachée par Nick Fury. Ce dernier explique à Sonya Falsworth (Olivia Colman), que la Récolte contient le sang que chaque Avenger a versé durant la bataille de la Terre dans Endgame.

En effet, tous les Avengers présents durant la bataille a perdu du sang (même Carol Danvers) et Fury a envoyé une équipe de Skrulls, y compris Gravik, pour collecter l’ADN des super-héros. Personne en dehors de Fury et des collecteurs n’était au courant, mais seul Fury savait où se trouvait la fiole. Il a caché la Récolte dans sa propre tombe, dans un cimetière scandinave.

Qui sont les super-héros dont l‘ADN est contenu dans cette fiole ?

– Captain America : Son ADN débloquerait le sérum de super soldat pour les Skrulls, leur permettant d’optimiser leur force, leur endurance et leur vitesse.

– Thor : Bien que l’ADN asgardien de Thor serait certainement utile, il ne laisserait probablement pas les Skrulls utiliser sa foudre ou la plupart de ses pouvoirs car ils proviennent de la magie.

– Hulk : Un Skrull avec la super-force et la taille imposante d’Hulk serait effrayant. De plus, ce serait Smart Hulk puisque c’est cette version qui était présent durant la bataille.

– Scarlet Witch : Les pouvoirs de la Sorcière Ecarlate serait très dangereux entre les mains des Skulls. Cependant, il faut noter qu’on ne sait pas exactement quels sont les pouvoirs que Wanda possède depuis la naissance, avant les expériences d’HYDRA

– Spider-Man : le spider-sens de Peter Parker serait un grand atout pour les Skrulls mais ils ne pourront pas sauter d’immeuble en immeuble à moins qu’ils créé leurs propres toiles mécaniques comme l’a fait Spidey. En effet, contrairement au Peter des films de Sam Raimi, ce n’est organique.

– Groot : Les Skrulls ont déjà mis la main sur les pouvoirs de ramification des arbres de Groot grâce à un échantillon obtenu à partir de vignes laissées à Wakanda pendant Avengers: Infinity War.

– Star Lord : Les pouvoirs célestes de Peter Quill ont peut-être été anéantis avec la mort de son père Ego, mais les origines de son sang peuvent encore avoir des avantages.

– Drax : Il n’a peut-être pas le pouvoir le plus large, mais son peuple a certainement une force extrême sur laquelle les Skrulls aimeraient mettre la main.

– Gamora : Avoir un autre lot d’ADN extraterrestre, Gamora n’a encore une fois pas beaucoup de pouvoirs, mais a montré une gamme d’attributs supérieurs à la moyenne.

– Rocket : Rocket n’est peut-être qu’un raton laveur dans l’âme, mais on ne sait pas quelles améliorations avancées le Maitre de l’Evolution a pu laisser dans son ADN, au-delà des améliorations cybernétiques évidentes et visibles.

– Mantis : Avec ses capacités d’empathie lui permettant de lire et de manipuler les esprits, cela pourrait être très utile aux Skrulls pour s’intégrer dans la société humaine.

– Valkyrie : Une autre touche d’ADN asgardien ne ferait certainement pas de mal aux Skrulls, avec Valkyrie capable d’apporter force, vitesse, endurance et peut-être une durée de vie plus longue

– Captain Marvel : C’est l’une des plus puissantes, si ce n’est la plus puissante et elle aussi a version du sang. Ses pouvoirs cosmiques incluent la force, la longévité, le vol, les explosions cosmiques et bien plus encore, les Skrulls seraient invincibles.

– Black Panther : Les pouvoirs de l’herbe en forme de cœur de Black Panther pourraient donner aux Skrulls une force, une vitesse, une endurance, une résistance, des réflexes et une agilité améliorés.

– Le Soldat de l’Hiver : Bucky Barnes a été l’un des rares récipiendaires du Super Serum, qui pousse essentiellement l’utilisateur au maximum de son potentiel humain, une arme fatale dans le corps d’un Skrull.

– Iron Man : Il n’a pas de pouvoir, c’était juste un milliardaire très intelligent.

Le final de Secret Invasion sera diffusé la semaine prochaine, on attend de voit si Gravick mettra la main sur la Récolte et s’il complètera son plan.

Crédit ©Disney/Marvel Studios

