Hawkeye : Un personnage lié à Daredevil dans la série ?

La série Hawkeye pourrait ajouter un personnage de Daredevil qui n’a pas été utilisé dans la série de Netflix.

Un appel à casting pour la série Hawkeye laisse entendre qu’un personnage issu de l’univers de Daredevil pourrait faire ses débuts dans le MCU sur le petit écran. En effet, une nouvelle rumeur de casting annonce que Marvel Studios cherche une jeune femme sourde de minimum 18 ans, d’origine sud-américaine, indigène ou amérindienne pour un rôle non dévoilé.

Cette description fait penser à Maya Lopez / Echo, un personnage qui prend ses origines dans l’univers de Daredevil. La description dit que le personnage se nomme Malia mais c’est peut-être un faux nom pour brouiller les pistes.

Dans les comics, Maya Lopez, alias Echo, est une amérindienne sourde qui possède des réflexes photographiques. Ses pouvoirs lui permettent d’imiter des capacités physiques et la rendent presque imparable. Maya fut élevée par Fisk et a eu une relation avec Matt Murdock, alias Daredevil. Elle a aussi un lien avec Clint Barton puisqu’elle prend le surnom de Ronin dans New Avengers.

Bien qu’il n’ait pas été confirmé qu’elle fera partie de la série, cela aurait beaucoup de sens et pourrait entraîner des changements assez importants pour le MCU à l’avenir. On attend de voir si cette rumeur se confirme.

Pour finir, notez que dans les comics, Clint perd 80% de son ouïe. On se demande ainsi si l’introduction d’Echo a un rapport avec ça. Est-ce que Clint va devenir sourd dans la série ?

Hawkeye est en préparation pour Disney+ et devrait arriver en 2021 sur la plateforme.

Source : Murphy’s Multiverse / Crédit ©Marvel