CW : Le patron de la chaine tente de rassurer les fans de DC après les annulations

Le patron de la CW tente de rassurer les fans de DC en disant qu’ils restent dans « le business des super-héros ».

Hier, c’était au tour de la CW de faire sa présentation pour la rentrée prochaine. La chaine a dévoilé sa grille (assez minimale) et les trailers des nouveautés Winchesters et Walker Independence. Après ça, le PDG de la chaine Mark Pedowitz a tenté de rassurer les fans sur l’avenir des séries DC sur la chaine.

La CW a récemment mis fin à deux de ses séries Arrowverse, annulant Legends of Tomorrow après sept saisons et Batwoman après trois saisons, sans leur donner une chance de terminer proprement comme ils l’ont fait avec Arrow et Supergirl. La chaine a également annulé sa série DC non-Arrowverse Naomi après une saison.

Pedowitz a souligné qu’une nouvelle saison de la série DC Stargirl devrait être diffusée sur The CW à l’automne, prenant place dans la grille régulière et non pendant l’été. Elle sera rejointe à la mi-saison par de nouvelles saisons des séries Superman & Lois et The Flash, ainsi qu’une toute nouvelle série DC intitulée Gotham Knights, non connectée à l’Arrowverse.

« [Nous] restons dans le business des super-héros », a déclaré le président du network américain. « Nous continuons à travailler avec Greg Berlanti, qui a orchestré de manière créative l’univers DC de la CW. » Cependant, Pedowitz a reconnu le fait que The CW a récemment mis un frein à ses séries de super-héros. « Donc, nous ne sommes pas aussi robustes que nous l’étions dans le passé, mais toujours très présents. Nous avons commencé par un – c’était Arrow il y a 10 ans – nous avons maintenant décidé de créer tout un tas de super-héros. Et nous en sommes fiers et nous prévoyons de rester dans ce secteur », a-t-il déclaré.

« Peu importe le résultat, avec ou sans vente », a poursuivi Pedowitz, faisant référence aux rumeurs selon lesquelles WarnerMedia et CBS cherchent à vendre The CW dans le cadre de la fusion Warner-Discovery. « Je pense que le côté Warner réalise la valeur d’avoir ces propriétés. DC Comics réalise la valeur de ce qu’il fait pour leur commercialisation, en termes de ce que sont ces franchises. »

Pedowitz a beau répété qu’ils restent dans le business des super-héros, l’Arrowverse n’est plus ce qu’il était. Evidemment, la pandémie n’a pas aidé à réaliser de vrais crossovers, mais l’Arrowverse est devenu quasi inexistant ces deux dernières années puisque chaque série vit dans son monde sans vraiment reconnaitre l’existence des autres.

Même avec Diggle, le dernier lien à Arrow, qui a rendu visite à The Flash, Supergirl, Batwoman et Superman & Lois l’année dernière, chacune de ses apparitions n’était pas vraiment liées (malgré ce que la chaine a tenté de faire croire). Son histoire Green Lantern n’a pas menée à grand-chose et a en quelque sorte été tuée dans l’œuf.

Et en parlant de Diggle, aucune nouvelle n’a été donnée sur la série Justice U qui a été annoncée en développement actif au début de l’année. On attend de voir si elle verra bien le jour.

