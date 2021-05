Wednesday : La série La famille Addams de Netflix trouve sa Mercredi

Wednesday, la nouvelle série de Tim Burton inspirée de La famille Addams, trouve sa Mercredi avec Jenna Ortega.

Wednesday a trouvé sa Mercredi. La série de Tim Burton, basée sur La famille Addams et centrée sur la fille de la famille, vient de caster Jenna Ortega (You, Jane the Virgin) dans le rôle du personnage gothique emblématique.

Intitulée Wednesday (Mercredi), la série est centrée sur la fille de la famille Addams alors qu’elle fait ses études à l’université. La série en live-action est décrite comme un mystère infusé de recherche surnaturel retraçant les années de Mercredi Addams en tant qu’étudiante à Nevermore Academy.

On suivra les tentatives de Mercredi pour maîtriser sa capacité psychique émergente, contrecarrer une monstrueuse folie meurtrière qui a terrorisé la ville locale et résoudre le mystère surnaturel qui a embrouillé ses parents il y a 25 ans – tout en naviguant dans ses nouvelles relations très enchevêtrées à Nevermore.

Burton réalisera les huit épisodes de la série, qui marque ses débuts en tant que réalisateur de télévision. Les créateurs de Smallville, Al Gough et Miles Millar, sont showrunners et producteurs exécutifs de Wednesday.

Source : EW / Crédit ©Netflix / Irvin Rivera