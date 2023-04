Doctor Who saison 14 : Jinkx Monsoon se dévoile dans son costume

Jinkx Monsoon, qui a récemment rejoint Doctor Who, se dévoile dans son costume pour la série.

La Drag Queen Jinkx Monsoon, qui a récemment été annoncée au casting de Doctor Who et déjà au travail. Si elle n’a as encore commencé à filmer ses scènes, elle est déjà à Cardiff pour des essais de costumes et un premier aperçu a été mis en ligne par la BBC.

Mercredi, la BBC a tweeté des images du nouveau membre de la distribution portant un costume sur le thème du piano pour la série, que vous pouvez voir ci-dessous. Pour le moment, son personnage reste secret, on ne sait pas qui elle jouera

Here comes Jinkx… ⛈️

Jinkx Monsoon has landed and started filming for #DoctorWho! pic.twitter.com/1oSUTYSStm — BBC (@BBC) April 19, 2023

Jinkx a également posté des photos d’elle dans ce costume. « Quand le docteur me convoque, je suis obligée de répondre, » écrit-elle.

When The Doctor summons me, I am compelled to answer ⛈️🎹 #DoctorWho pic.twitter.com/mRS7xifGLR — Jinkx Monsoon (@JinkxMonsoon) April 19, 2023

Jinkx apparaîtra aux côtés de Ncuti Gatwa, qui a déjà rejoint la saison à venir en tant que quinzième Docteur. Millie Gibson jouera le rôle de sa camarade de Tardis, Ruby Sunday, dans de nouveaux épisodes de la série de longue date qui fête ses 60 ans cette année.

A l’occasion des 60 ans, la BBC diffusera trois épisodes spéciaux en novembre avec les retours de David Tenant et Catherine Tate, avant de passer le relais à Gatwa et Gibson l’année prochaine.

Source : EW / Crédit ©BBC