Black-ish saison 8 : Au revoir les Johnson – Comment ça se termine (spoilers)

Découvrez comment se termine la série Black-ish après 8 saisons sur ABC. Spoilers.

Black-ish, c’est fini. Après 8 saisons (et deux spin-offs), la famille Johnson a fait ses adieux sur ABC avec un épisode très émouvant qui voit Bow et Dre et leur famille prendre un nouveau départ. En clin d’œil au pilote de la série de 2014, le final s’ouvre de la même façon (sous fond de « Jesus Walks » de Kanye West) avec Dre qui se réveille et commente son état d’esprit :

« OK, donc je suis juste votre mec noir standard, régulier, incroyablement beau et incroyablement charismatique qui a trouvé un moyen de passer de fauché à Oaks sans être sportif, avoir un tube numéro 1 dans les charts ou être Tyler Perry » , dit Dre. « Contre toute attente, je me suis fait un foyer avec ma belle et intelligente femme, où nous avons élevé cinq enfants formidables et pris soin de mes parents. J’ai peut-être grandi comme un enfant de Compton, mais maintenant je vis le rêve américain. »

Un rêve américain différent

Mais le rêve américain de Dre n’est plus tout à fait le même qu’il y a huit ans. Les choses ont bien changées et il est temps pour lui de bousculer sa vie. Ce dernier épisode montre alors que Pops et Ruby s’apprêtent à partir. Janine, la voisine fouineuse, voit des cartons et présume rapidement que les Johnson déménagent dans le sud des Etats-Unis à Atlanta (une ville dont le tiers de la population est noire-américaine).

Bow et Dre n’avaient aucune intention de déménager mais le comportement de Janine (un brin raciste et présomptueux) leur rappelle qu’ils n’ont jamais vraiment été acceptés dans leur quartier huppé de Sherman Oaks. Il est donc temps pour le couple de prendre une décision et de quitter le quartier résidentiel pour un autre lieu où ils se sentiront mieux et dans lequel ils ne seront pas la seule famille noire à des kilomètres.

« Depuis que nous avons emménagé, il y a toujours eu le sentiment que nous étions des bizarreries », dit-il, en s’énervant alors qu’il réfléchissait à la question lors d’une réunion de pitch Stevens & Lido. Sa solution ? Peindre sa maison en noir pour provoquer ses voisins. Mais la gymnaste olympique Simone Biles (cette dernière saison était remplie de guest-stars), qui se trouve être à la réunion d’une entreprise de crème glacée qu’elle représente, lui demande pourquoi il ne fait pas quelque chose qui le rendra heureux plutôt que d’embêter ses voisins. Il apporte donc l’idée d’un changement majeur à Bow et elle accepte : elle veut vendre la maison et déménager dans un quartier noir.

Nouveau départ

La leçon ici est que « Maman avait tort » dit Dre. Il n’a pas besoin de vivre dans un quartier à majorité blanc pour se dire qu’il a réussi dans la vie. Ils achètent alors une nouvelle maison, Dre se met à son compte et à l’agence de publicité, dans un rare moment de sérieux, son patron le remercie d’avoir été une voix authentique dans sa vie.

Il ne reste plus qu’à dire au revoir à leur maison vide et ils le font via une cérémonie de départ animée au cours de laquelle tous les Johnson (même Zoey qui est là pour l’occasion) placent une rose dans un cercueil qui est transporté dans la rue pendant que la famille – et, éventuellement, tous ceux qu’ils connaissent – dansent derrière eux.

Le dernier voice-over de Dre note que lui et sa famille vivent sa version du rêve américain. Puis l’épisode coupe sur un couple latino qui emménage dans l’ancienne maison des Johnson. Le couple note qu’eux aussi vivent le rêve américain… puis Janine sonne à la porte, fait des remarques racistes avec désinvolture, et les nouveaux propriétaires font semblant de ne pas parler anglais alors qu’ils lui claquent la porte au nez.

C’était un joli final de série, rempli de positivité et de joie, qui a montré l’évolution de cette famille drôle et attachante. On est triste que la série se termine, mais on est heureux qu’elle ait existée. Kenya Barris a créé une comédie drôle mais qui a su aborder avec intelligence des sujets difficiles sur l’histoire des noirs en Amérique. Et finir sur une chanson de Stevie Wonder est un bonus.

L’univers de Black-ish n’est pas complètement fini puisque Grown-ish continue. La série portée par Yara Shahidi entre bientôt dans sa saison 5 et accueillera Marcus Scribner qui reprendra son rôle d’Andre Johnson Jr. Il est donc possible que le reste de la famille passe leur rendre visite de temps en temps, on l’espère. Et qui sait, Diane et/ou Jack iront peut-être aussi éventuellement à la fac à Cal U.

Black-ish est disponible en France sur Disney+.

Crédit ©ABC