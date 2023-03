Daredevil Born Again : Une photo de tournage révèle un nouveau personnage

Une photo prise sur le tournage de Daredevil: Born Again montre Matt Murdock aux côtés du nouveau personnage mystérieux de Nikki M. James.

Matt Murdock a-t-il une nouvelle collègue dans la série Daredevil Born Again ? Le tournage de la prochaine série Disney+ a commencé fin février et des clichés pris sur place commence à faire surface. Il s’agit du premier projet autonome pour le personnage dans l’univers cinématographique Marvel, sachant que la série de Netflix n’en faisait pas vraiment partie.

Partagée sur Twitter, une photo prise sur le tournage de Born Again montre Cox en costume de Murdock, avec ses fameuses lunettes rouges et sa canne, tout en marchant aux côtés de l’actrice Nikki M. James.

Le rôle de James dans le MCU n’a pas été révélé, mais comme Cox porte sa tenue d’avocat de Murdock et que les deux marchent près des policiers de New York, il semble qu’elle joue peut-être une collègue de travail pour le justicier aveugle. La rumeur dit que James pourrait jouer l’avocate Kirsten McDuffie, un personnage collègue de Matt dans les comics.

Our best look at Charlie Cox & Nikki M. James on the set of “DAREDEVIL: BORN AGAIN”. pic.twitter.com/crAQ7wki1X — Daredevil: Born Again Updates (@DDBAupdates) March 19, 2023

Bien que certains acteurs reprennent leurs rôles de Daredevil pour Born Again, d’autres membres clés de la distribution de la série Netflix ne reviendront pas pour la série Disney+. Cela inclut Deborah Ann Woll et Elden Hensen, qui ont joué respectivement les amis et collègues de Murdock, Karen Page et Franklin « Foggy » Nelson.

Pour le moment, on ne sait pas si les rôles de Karen et Foggy seront exclus de Born Again ou recastés. Mais étant donné que la série aurait recasté Vanessa Fisk, l’épouse du méchant Kingpin, avec Sandrine Holt à la place d’Ayelet Zurer, tout est possible.

En ce qui concerne les membres de la distribution de retour, après une apparition dans la série Hawkeye il a été confirmé que Vincent D’Onofrio incarnera à nouveau Kingpin / Wilson Fisk dans Born Again. On a également appris que l’acteur de Punisher, Jon Bernthal, sera de retour en tant qu’anti-héros de la série.

Daredevil Born Again devrait sortir au printemps 2024.

Source : CBR / Crédit ©Disney+/DR