Coronavirus : Simon Pegg et Nick Frost refont une scène de Shaun of the Dead

Simon Pegg et Nick Frost parodient leur film Shaun of the Dead et conseillent aux gens de rester confinés chez eux.

Simon Pegg et Nick Frost, les stars du film de zombie Shaun of the Dead, sorti en 2004 et réalisé par Edgar Wright, tentent de conseiller leurs fans avec une vidéo amusante en parodiant une scène du film.

Dans la vidéo ci-dessous, Pegg et Frost se parlent au téléphone et partagent leur plan pour rester en sécurité et éviter le coronavirus. « Si tu le peux », dit Pegg dans la vidéo, « reste à la maison, prends une tasse de thé et attends que ça passe. »

Evidemment, contrairement au film, ne vous rendez pas dans un bar, c’est le meilleur moyen pour propager le virus. Et de toute façon, les bars sont fermés, donc restez chez vous et matez-vous une série ou un film.

Shaun of The Dead est disponible sur Netflix si ça vous tente. Mais évitez tout de même de trop regardez des choses anxiogènes sur des pandémies ou la fin du monde, c’est le meilleur moyen de s’angoisser pour rien.

Shaun of the Dead parodie – The Plan