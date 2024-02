True Detective saison 4 : La showrunner s’est battue pour cette fin (spoilers)

Issa López, la showrunner de la saison 4 de True Detective dit s’être battue pour garder le twist mystérieux de fin. Spoilers.

Night Country, la quatrième saison de la célèbre série d’anthologie sombre et mystérieuse de HBO, True Detective, s’est terminée ce lundi, mais a laissé certains téléspectateurs toujours à la recherche de réponses.

La showrunner Issa López garde cependant le secret sur certains points. Le sixième et dernier épisode de la série se déroulant en Alaska présentait deux cas liés : la disparition d’une femme locale, Annie K, des années plus tôt, et la mort massive et horrible d’une équipe de scientifiques, retrouvés gelés ensemble.

Le final révèle que les deux cas étaient intimement liés : les scientifiques étaient les meurtriers d’Annie et la communauté d’Annie les a tués dans un acte de vengeance. En fin de compte, les inspectrices Liz Danvers (Jodie Foster) et Evangeline Navarro (Kali Reis) clôturent l’affaire sans procéder à aucune arrestation et sans comprendre comment un élément de preuve macabre – la langue coupée d’Annie – s’est retrouvé dans l’installation scientifique.

Dans une interview avec le Hollywood Reporter, López a déclaré que ne pas révéler d’où venait cet indice « était un combat, parce que tant de personnes travaillant avec moi disaient : ‘Non, vraiment ? Tu ne vas pas nous donner ça ?’ Et vous savez, dans la vie, on n’obtient pas toujours toutes les réponses. Certaines d’entre elles sont à vous de découvrir. Je ne vais pas faire tous les devoirs toute seule à votre place. »

L’explication pourrait-elle être surnaturelle ? La série a souvent fait allusion à de telles choses, notamment dans sa première saison teintée d’horreur cosmique, tout en s’abstenant de le confirmer ; López penche vers le paranormal. « Je suis Team Navarro, donc je crois absolument que le surnaturel [est réel]. Il y a l’obscurité, l’atmosphère, l’Alaska elle-même, les liens culturels, les peuples autochtones et l’idée que la terre ne nous appartient pas, nous appartenons à la terre, » dit-elle.

Le sort de Navarro reste également ambigu – elle disparaît après être partie sur la glace. López reste également muette sur ce point, comme elle le dit à Deadline : « Je ne dis pas qu’elle est en vie, et je ne dis certainement pas qu’elle est morte. J’ai très soigneusement conçu ceci comme un test de tache d’encre pour que vous puissiez le découvrir vous-même en tant que téléspectateur. »

Les critiques pour la quatrième saison glaciale de True Detective n’ont peut-être pas été aussi bonnes que pour la première de la série avec Matthew McConaughey et Woody Harrelson, mais les téléspectateurs ne semblaient pas s’en soucier.

Comme le rapporte Deadline, Night Country est la saison de True Detective la plus regardée à ce jour, avec une moyenne de 12,7 millions de téléspectateurs multiplateformes par épisode. Le final, diffusé dimanche aux Etats-Unis, a attiré 3,2 téléspectateurs multiplateformes, un record pour la saison.

Le final a été 55% plus performant que celui de la saison précédente, qui mettait en vedette Mahershala Ali et Stephen Dorff. C’est la série qui fonctionne le mieux sur Max depuis ses débuts le mois dernier, ce qui augure bien pour une cinquième saison de l’anthologie.

En France, True Detective Night Country est disponible sur Prime Video via le Pass Warner.

Source : THR, Deadline / Crédit ©HBO