The Walking Dead : Des années pour planifier la réunion de Rick et Michonne

Andrew Lincoln révèle que des années de planification ont été consacrées à la réunion de Rick et Michonne dans The Walking Dead The Ones Who Live.

Il ne reste plus que quelques jours aux fans avant de découvrir la série réunion tant attendue de Rick et Michonne, couple emblématique de The Walking Dead, incarné par Andrew Lincoln et Danai Gurira.

Dans la saison 9 de The Walking Dead, Rick a fait sauter un pont pour protéger son groupe des marcheurs. Il a ensuite été récupéré en hélicoptère par le mystérieux groupe CRM et n’a plus été revu dans la série depuis.

Lorsqu’il a fait ce sacrifice ultime, tout le monde le pensait mort, sauf Michonne. Depuis, l’arc de Michonne s’est largement concentré sur la recherche de Rick et son retour dans sa famille, car elle a trouvé de nombreux indices selon lesquels il n’a peut-être pas péri après tout.

Cet épisode a été diffusé il y a près de six ans. Avant l’annonce de la série limitée de six épisodes, il y a eu des années de planification de trois films Walking Dead largement centrés sur Rick qui lui serviraient de chant du cygne. Cependant, la pandémie a frappé et tout a déraillé, y compris les plans des trois films. Ils ont donc été abandonnés et remplacés par The Walking Dead : The Ones Who Live, annoncé pour la première fois au Comic Con de San Diego en 2022.

Dans une nouvelle interview, Lincoln a expliqué le long processus de mettre cette histoire en place : « Nous l’avons écrit, donc nous savions que nous voulions… Nous travaillons depuis quelques années et nous nous réunissons dans des salles de conférence dans des hôtels pour échanger ces idées », a déclaré Lincoln à Comicbook.com.

« Et nous nous sommes demandé quelle serait la réunion la plus folle ? Pouvons-nous l’imaginer ? Et à propos de ceci ? Et à propos de cela ? Et nous avons juste pensé, eh bien, ceci, nous avons atterri là-dessus et cela s’est aussi ressenti sur la structure qui, comme vous le savez, est assez unique avec les délais dans lesquels nous avons ces deux personnes qui ont quitté la série à des moments différents. Nous devions résoudre ce problème. Mais nous pensions aussi que ce serait la réunion la plus excitante, la plus folle et la plus émouvante. Et nous sommes heureux que ce soit un choc. »

Cette série semble clairement être avant tout à propos de l’histoire d’amour entre Rick et Michonne, qui ne reculent devant rien pour se retrouver dans ce monde post-apocalyptique jonché d’obstacles, qu’ils soient physiques ou mentaux.

Rick et Michonne sont projetés dans un autre monde, construit sur une guerre contre les morts… Et finalement, une guerre contre les vivants. Peuvent-ils se retrouver et découvrir qui ils étaient dans un endroit et une situation qu’ils n’ont jamais connus auparavant ?

The Walking Dead The Ones Who Live démarre ce dimanche 25 février sur AMC. En ce qui concerne la diffusion française, une rumeur l’annonce sur Paramount+ mais aucune confirmation officielle n’a été faite.

Source : ComicBook.com / Crédit ©AMC