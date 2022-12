Doctor Who : Ncuti Gatwa se dévoile en costume de 15è Docteur

Ncuti Gatwa alias le nouveau Docteur dans Doctor Who et sa nouvelle camarade Ruby Sunday jouée par Millie Gibson se dévoilent en images.

Ncuti Gatwa a été choisi pour être le quinzième docteur de la série culte Doctor Who et un nouvel aperçu du personnage a été révélé sur les réseaux sociaux où on le voit vêtu de son costume pour la première fois.

L’acteur de Sex Education a été vu sur quelques photos partagées par le compte Twitter officiel de Doctor Who. Sur les photos, on découvre un Gatwa très élégant et moustachu, portant un pull orange et un long manteau marron à motifs assorti à son pantalon.

Le quinzième Docteur est également présenté sur une autre photo à côté de Ruby Sunday, qui sera jouée par Millie Gibson.

Il y a beaucoup de mystère quant à la façon dont le quinzième Docteur de Gatwa fera son entrée dans la série. À la fin de la saison précédente, et alors que le treizième Docteur de Jodie Whittaker se régénérait, le dixième Docteur de David Tennant réapparaissait.

Le showrunner de retour Russell T. Davies a teasé la saison à venir dans un communiqué disant : « Si vous pensiez que l’apparition de David Tennant était un choc, nous avons beaucoup plus de surprises en route ! Le chemin vers le quinzième Docteur de Ncuti est chargé de mystère, d’horreur, de robots, de marionnettes, de danger et de plaisir ! Et comment est-ce lié au retour de la merveilleuse Donna Noble ? Comment, quoi, pourquoi ? Nous vous donnons un an pour spéculer et ensuite, advienne que pourra ! »

David Tennant reprendra son rôle, désormais en tant que quatorzième Docteur, dans trois épisodes spéciaux qui seront diffusés en 2023. L’acteur sera rejoint par Catherine Tate qui reprend également son rôle de Donna Noble.

Crédit ©BBC