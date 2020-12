Batwoman saison 2 : Premières photos avec la nouvelle héroïne

Découvrez les premières photos de la saison 2 de Batwoman avec Javicia Leslie dans le rôle principal.

La nouvelle Batwoman va bientôt faire ses débuts sur la CW. En effet, la série revient dans un mois et elle aura une nouvelle héroïne, Ryan Wilder, sous les traits de Javicia Leslie qui hérite du rôle après le départ de Ruby Rose.

Des photos ont été dévoilées par la CW via Entertainement Weekly, elles sont à voir ci-dessous. On y découvre notamment Leslie elle-même dans le costume de Kate, mais également Luke (Camrus Johnson) Mary (Nicole Kang) qui apparemment, se retrouvent face à Ryan et la découvrent pour la première fois.

Les images rappellent aussi que Bruce Wayne sera présent, du moins, son « sosie ». Souvenez-vous, à la fin de la saison 1, Alice (Rachel Skarsten) a donné à Tommy Elliot / Hush un nouveau visage afin qu’il puisse infiltrer la Wayne Tower en tant que Bruce Wayne (Warren Christie) et voler le fragment de Kryptonite, qui est la seule chose qui peut pénétrer le Batsuit autrement impénétrable.

Le reste des images sont ci-dessous avec notamment Alice, Jacob Kane la Batmobile ou encore Sophie qui lit une lettre avec un air inquiet sur le visage.

Lorsque la série reviendra, Ryan Wilder, une experte en arts martiaux sans-abri, tombe sur la combinaison après la mystérieuse disparition de Batwoman Kate Kane (Ruby Rose). Après des années à se sentir impuissante dans le système corrompu de Gotham City, elle considère ce masque comme un moyen de retrouver son pouvoir.

Il y a quelques jours, une bande-annonce un peu plus explicite que la première a été dévoile, elle est voir ci-dessous.

Batwoman revient le 17 janvier sur la CW.

Batwoman saison 2 – Trailer

Source : EW / Crédit ©CW