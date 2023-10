American Horror Story Delicate : La partie 1 se termine sur une mort brutale (spoilers)

La première partie de American Horror Story Delicate se termine sur une mort brutale. Spoilers.

American Horror Story Delicate vient de terminer sa première partie avec un épisode qui se fait poser encore plus de questions sur Siobhan (Kim Kardashian) et fait des révélations sur Mme Preecher (Julie White). L’épisode commence par un flashback à Manhattan en 1987, où une jeune Mme Preecher alors créatrice de mode, vit un accouchement violent et terrifiant aux mains du Dr Hill (Denis O’Hare) et des deux Femmes en Noir (les Ashley/Ashleigh jouées par Billie Lourd et Leslie Grossman).

Aujourd’hui, Mme Preecher, est toujours en mode harceleuse, mais maintenant elle semble avoir tourné son attention vers la mère de Dex (jouée par Debra Monk). Les deux femmes finissent par s’asseoir autour d’un verre et d’une conversation, au cours de laquelle l’histoire complète de Mme Preecher est révélée : étudiante vedette à la FIT à la fin des années 80, elle a été recrutée comme apprentie chez Karl Lagerfeld et Saint Laurent avant même d’avoir obtenu son diplôme. Une aventure d’un soir pendant la Fleet Week a abouti à une grossesse qu’elle avait l’intention d’avorter, mais elle a été arrêtée par une femme qui a promis de « l’aider » en échange du bébé.

Preecher explique également que les Femmes en Noir ciblent la famille de Dex parce que l’une de leurs « joueuses les plus puissantes » (alias Adeline) a quitté le groupe après être tombée amoureuse de Dex.

La défaite d’Anna

Pendant ce temps, Anna vit une autre semaine compliquée. Non seulement est elle forcée de rester alitée par le Dr Hill, lui faisant rater les Golden Globes, mais Siobhan prend également une de ses rivales en tant que cliente sans avertissement et sans aucune excuse. Et ce n’est pas n’importe quelle rivale : il s’agit de Babette Eno sa co-nommée, dont chaque réplique inclut un commentaire déplacé contre Anna au sujet de son âge ou de son poids.

Sonia débarque pour apaiser les inquiétudes d’Anna concernant sa harceleuse, mais finit par se rendre encore plus coupable en mentant sur le fait de ne jamais porter de chaussures vertes. Elle embrouille encore plus Anna en niant être sur la photo qu’Anna a trouvée dans le tiroir de la cuisine. Vous savez, la même photo sur laquelle l’infirmière Ivy a apparemment disparu.

Anna se fait masser pour soulager sa douleur et la distraire des Globes, Cora (Tavi Gevison) – devient un peu trop manuelle, insérant ses doigts dans les parties intimes d’Anna. Dex se moque des affirmations d’Anna selon lesquelles Cora l’a agressée sexuellement, admettant finalement qu’il ne la croit sur rien. Il pense même qu’elle a menti en premier lieu en disant qu’elle était harcelée. Puis de manière nonchalante, il lui propose de venir regarder la cérémonie des Golden Globes avec lui, mais elle l’ignore et va regarder les résultats toute seule.

Les manigances de Siobhan

Il n’est pas surprenant que Babette soit annoncée gagnante, mais ce qui se passe ensuite est beaucoup plus inattendu : Siobhan appelle Anna pour lui demander si elle veut un Oscar autant qu’un bébé. Assez pour faire n’importe quoi. Anna dit oui sans hésitation, puis elle se réveille soudainement le lendemain matin en apprenant que Babette avait été décapitée dans un accident de voiture.

La relation confuse de Siobhan et Hamish est également revisitée, et il a apparemment autant de questions que les téléspectateurs. Il s’avère que Siobhan lui a donné le scénario de The Auteur sans jamais lui dire qui l’a réellement écrit, ce qui rend son succès inexplicable d’autant plus suspect. Puis il pose la question fatidique : « Qu’est-ce qui se passe, Siobhan, et qui diable es-tu ? »

Siobhan est un personnage bien intrigant et les dernières minutes de l’épisode laissent penser qu’elle a un rôle dans la mort de Babette. Est-elle directement responsable ? Qu’elle pouvoir a-t-elle ? Pour le savoir, il faudra attendre le retour de la série au courant de l’année prochaine.

American Horror Story Delicate est disponible sur MyCanal.

Crédit ©FX