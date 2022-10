The Walking Dead : Andrew Lincoln est-il à Paris pour la série de Daryl ?

Andrew Lincoln a été repéré dans les rues de Paris. Est-il là pour la série spin-off de The Walking Dead avec Daryl ?

Rick Grimes est-il sur le point de retrouver son vieux camarade Daryl Dixon ? Andrew Lincoln a récemment été photographié avec un fan à Paris, qui se trouve être l’endroit où son ancien co-star de The Walking Dead, Norman Reedus commencera bientôt le tournage de sa série spin-off centrée sur Daryl Dixon.

Le réalisateur et producteur de longue date de Walking Dead, Greg Nicotero, est en France pour préparer le travail sur la série portée par Reedus, l’une des trois nouvelles séries dérivées de Walking Dead dont la première est prévue en 2023. Pendant ce temps, Lincoln devrait retrouver sa partenaire Danai Gurira dans la série Rick & Michonne en préparation pour AMC et Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan auront également leur série.

La page de fans @AndyLincolnNews a partagé la photo de Lincoln avec un fan prise Rue des Rosiers à Paris, confirmant que l’acteur anglais était en France pas plus tard qu’hier, le 18 octobre. On ne sait pas si Lincoln est impliqué dans le spin-off de Daryl Dixon qui se déroulera et sera tourné en Europe.

NEW | A fan met Andy on Rue des rosiers in Paris, France today – October 18, 2022.#AndrewLincoln 📸 Thanks for the photo @ anthonyjlt! pic.twitter.com/1AOTwvdyvF — Andrew Lincoln News (@AndyLincolnNews) October 18, 2022

Norman Reedus, qui est aussi producteur de la série, était aussi récemment en France pour trouver des lieux de tournage et caster de nouveaux acteurs. Dans l’émission Talking Dead, il a confié : « Nous n’avons pas encore commencé, mais ça devient réel en ce moment », a révélé Reedus. « Toute la préparation est en cours, Greg est là-bas pour remettre tout le monde en forme en ce moment. Les décors sont fous. Il y a des châteaux ! C’est un tout autre niveau. »

Alors que les fans se demandent si la série de Daryl Dixon aura un crossover avec la série Rick & Michonne, Reedus a fait allusion à des retrouvailles avec Carol et d’autres personnages. « J’imagine que ces personnages [Daryl et Carol] vont se retrouver à un moment donné », a déclaré Reedus dans The Tonight Show, « et je pourrais même rencontrer d’autres personnages sur la route. »

En attendant de voir si les routes de Daryl et Rick se croiseront à nouveau, les derniers épisodes de The Walking Dead sont diffusés en ce moment tous les lundis sur OCS.

Source : ComicBook / Crédit ©AMC