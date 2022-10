The Handmaid’s Tale saison 5 : Serena et June en cavale; le sort de Luke révélé (Spoilers)

Retour sur l’épisode 7 de la saison 5 de The Handmaid’s Tale qui révèle le sort de Luke. Spoilers.

La semaine dernière, Serena (Yvonne Strahovski) et June (Elizabeth Moss) se sont retrouvées en cavale alors que Serena a tiré sur Ezra puis pris June « en otage ». Mais dans cet épisode, comme beaucoup pouvaient s’en douter, l’accouchement de Serena s’est déclenché, et bien évidemment, la voiture est coincée et June ne peut pas la faire bouger.

Malgré la haine qu’elles se portent l’une l’autre, June (qui pendant un moment pense à la laisser seule après avoir réussi à décoincer la voiture) décide de faire ce qui faut et l’aide à accoucher dans un hangar. Une fois l’enfant né, Serena décide de l’appeler Noah.

Les deux femmes ennemies discutent et June admet qu’elle ne voulait apparemment pas tuer Serena. La série a la mémoire courte parce qu’il y a quelques épisodes, elle était prête à lui tirer dessus à bout portant. Certes, elle s’est arrêtée à la dernière seconde, mais elle semblait bien déterminée à la tuer.

Serena se rend compte qu’elle n’a plus rien, incapable de retourner au Canada car elle a renoncé à ses droits et elle ne veut pas non plus retourner à Gilead. Alors à la place, Serena décide de remettre son enfant à June pour qu’elle l’élève et de faire de lui un homme meilleur que Fred.

Serena croit que c’est la volonté de Dieu et que June est un ange qui lui a été envoyé. June prend l’enfant mais avant de partir, elle réfléchit et décide de sauver la vie de Serena pour le bien de l’enfant parce qu’elle refuse d’être comme elle et de la traiter comme un simple vaisseau qui n’est là que pour faire des bébés.

Quoi qu’il en soit, June emmène finalement Serena à l’hôpital au Canada et appelle Moira pour lui faire savoir qu’elle est en sécurité. Serena la remercie de son aide et lui tient la main, mettant apparemment de l’eau sous les ponts. C’est alors qu’on découvre que Luke est en vie. Il a été déposé à la frontière après leur séparation. June le retrouve dans la salle d’attente de l’hôpital, et il lui dit qu’il a réussi à récupérer la clé USB qui pourrait leur donner des réponses sur Hannah et l’a remise à Tuello.

Luke est étonné de voir que June a épargné Serena mais il n’est pas venu seul, il a fait venir des officiers pour emmener Serena. En effet, Luke qui est toujours très en colère contre Serena, a téléphoné à l’immigration et elle est sur le point d’être envoyée dans un centre de détention. Elle n’est plus autorisée à aller avec son fils Noah et alors qu’elle hurle pour se libérer, Luke se réjouit que « justice soit faite » et que Serena sait maintenant ce que c’est que d’être arrachée de son enfant.

De son côté, June n’a pas l’air contente alors que son objectif était de prendre sa revanche contre Serena. Son but était aussi de retrouver sa fille Hannah mas bizarrement, elle ne lui a posé aucune question sur elle alors qu’elle l’a vue à ses côtés. Il semble que la série a pris le partie de montrer une rédemption pour June qui a agit avec clémence et bienveillance alors que jusqu’à présent, elle était portée par sa rage et sa soif de vangeance. C’est un changement un peu trop rapide et trop simple.

Crédit ©Hulu