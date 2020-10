The Crown saison 4 : Gillian Anderson et Olivia Colman en affiches

Découvrez deux nouvelles affiches pour The Crown avec Gillian Anderson et Olivia Colman.

A moins d’un mois du retour de la série royale, deux nouvelles affiches de The Crown ont été dévoilées par Netflix pour la saison 4 avec Gillian Anderson et Olivia Colman. La première incarne la Première Ministre Margaret Thatcher et la seconde revient dans le rôle de la reine Elizabeth.

Alors que la nation commence à ressentir l’impact des politiques de division introduites par Margaret Thatcher (Gillian Anderson), première femme à la tête du gouvernement britannique, des tensions apparaissent entre elle et la Reine. Cette situation s’aggrave lorsque Thatcher mène le pays à la guerre des Malouines, générant un conflit au sein du Commonwealth.

Tandis que la romance de Charles avec la jeune Lady Diana Spencer (Emma Corrin) offre une histoire digne d’un conte de fée nécessaire pour unir le peuple britannique, la Famille royale, elle, est de plus en plus divisée derrière les portes de Buckingham.

The Crown revient le 15 novembre sur Netflix.

Crédit ©Netflix