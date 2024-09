Agatha All Along : Pourquoi le visage de la victime n’est pas montré (spoilers)

La showrunner de la série Agatha All Along explique pourquoi le visage de la victime n’est pas montré dans le premier épisode. Spoilers.

Agatha All Along de Disney+ a démarré aujourd’hui avec un premier épisode qui rend hommage à la série Mare of Easttown de HBO, dans lequel la sorcière titulaire de Kathryn Hahn – toujours piégée dans son personnage d’Agnès de Westview – a enquêté, en tant qu’agent des forces de l’ordre, sur la découverte du cadavre d’une femme.

L’inconnue retrouvée sans vie portait le même genre de sweat à capuche et de jeans que Wanda Maximoff avant de se lancer dans la bataille finale du final de WandaVision et le bout de ses doigts semblait carbonisé à cause de l’utilisation de la magie.

Plus tard, Agnès a appris que la terre sous les ongles de la défunte provenait d’Europe de l’Est – où se trouve le mont Wundagore, le site du dernier combat de Wanda dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et s’il restait le moindre doute, l’étiquette sur le cadavre portait le nom de « Wanda Maximoff ».

Au bon moment, Rio, une sorcière jouée par Aubrey Plaza, s’est matérialisée dans la salle d’autopsie et a exhorté « Agnès » à se libérer du sort lancé sur elle par une sorcière maintenant morte. Et c’est avec cela qu’Agatha All Along a véritablement été mise en mouvement.

De toute évidence – surtout quand Agnès a retourné le cadavre trouvé dans les bois – nous n’avons jamais vu le visage de Wanda, alors qu’un tour de magie CGI aurait facilement faire revenir le personnage sans même qu’Elizabeth Olsen n’est physiquement à faire le déplacement. Pourquoi la série n’a-t-elle pas franchi une étape supplémentaire pour véritablement « réunir » Agatha et sa meilleure ennemie désormais déchue ?

« Vous savez, c’est une question très difficile à répondre… », déclare Jac Schaeffer, productrice exécutive et showrunner d’Agatha All Along, à TVLine.

Schaeffer, qui a également réalisé l’épisode 1, déclare ensuite : « Il n’a jamais été prévu de montrer son visage – à la fois stylistiquement et parce que cette série n’est pas son histoire. » Le segment façon Mare of Easttown « parlait vraiment de [comment] lorsque le corps est retourné, la caméra est sur le visage d’Agatha. C’est vraiment là que se trouve notre attention et là où se trouve le centre de la série. »

Pour le moment, on ne sait toujours pas si a Sorcière Rouge fera ou non une apparition dans la série. Ce qu’on sait, c’est qu’Elizabeth Olsen n’est pas contre un retour dans le MCU. On attend de voir si la sorcière ressuscitera dans l’univers Marvel.

Les deux premiers épisodes d’Agatha All Along sont disponibles sur Disney+. Le reste de la saison sera diffusée à raison d’un épisode, chaque mercredi.

Source : TVLine / Crédit ©Disney+