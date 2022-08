The Handmaid’s Tale saison 5 : Détails sur une alliée de Serena Joy

L’interprète d’un nouveau personnage révèle quelques détails sur son rôle dans la saison 5 de The Handmaid’s Tale.

The Handmaid’s Tale revient en septembre pour sa saison 5 et le public fera la connaissance d’un nouveau personnage qui sera une alliée de Serena Joy. En effet, Genevieve Angelson a rejoint la série dans le rôle de Gladys Wheeler, une femme canadienne aisée qui admire vraiment Serena et ce qu’elle a accompli.

Pour rappel, ce que Serena a fait, c’est aider à construire est une société brutalement misogyne qui pense que la meilleure façon de remédier à la baisse des taux de natalité est de se livrer à un viol rituel. Ce que Serena a accompli est absolument révoltant, pourtant, d’autres femmes sont de son coté et la soutienne. Mme Wheeler est l’une d’entre elle.

Afin de pouvoir jouer son personnage aussi fidèlement que possible, Genevieve Angelson tente de sympathiser avec elle. Elle dit comprendre pourquoi Mme Wheeler pense que Serena est géniale. « Je pense qu’en réalité, il n’y a pas de méchants. Et tandis que Serena est « la méchante » de la série, Serena propose également des solutions très douloureuses à un problème très douloureux », a déclaré Angelson à TVLine. « Elle a recourt à des fins drastiques. »

Elle poursuit : « Pour jouer Mme Wheeler, je ne pouvais pas dire « je joue une méchante ». Je devais me dire « je joue quelqu’un qui est prêt à tout pour continuer la race humaine » , et c’est ce à quoi nous sommes confrontés. Alors, est-ce que je veux être la personne que je suis ? Peut être pas. Mais j’accepte que c’est ma réalité, c’est ce que je fais. C’est comme ça que je me suis débrouillée avec. »

Notez aussi que Gladys Wheeler est également l’une des forces motrices de la montée de Gilead à Toronto. Elle sera aussi une ennemie pour June : « Je pense que [Mme. Wheeler] sait certainement qui elle est », dit Angelson, ajoutant :« Je pense qu’elle pense qu’elle est un poison. »

The Handmaid’s Tale revient le 14 septembre sur Hulu et devrait être disponible dans la foulée sur OCS.

