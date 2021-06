Fear The Walking Dead : La saison 7 sera « une nouvelle série » (photo)

Les showrunners de Fear The Walking Dead teasent un format encore plus en anthologie pour la saison 7. Découvrez une première image

Après une saison 6 qui avait plus où moins pris un format d’anthologie, Fear the Walking Dead continuera ce format pour saison 7, mais les showrunners Andrew Chambliss et Ian Goldberg disent que la série se réinventera une fois de plus dans la nouvelle saison se déroulant dans l’apocalypse des zombies nucléaires. Une première image de zombie apocalyptique a été dévoilée par le Goldberg, elle est à voir ci-dessous.

La sixième saison s’est terminée avec Morgan Jones (Lennie James), Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey) et le futur méchant Victor Strand (Colman Domingo) parmi les survivants de la quasi-douzaine d’ogives nucléaires que le chef sectaire Teddy (John Glover ) a explosé à travers le Texas, les plongeant dans une deuxième apocalypse où survivre signifie naviguer dans les retombées nucléaires avec de nouveaux dangers – vivants, morts et environnementaux.

« Je peux dire que nous étions très enthousiasmés par la nouvelle forme que la série a prise dans le format d’anthologie de la saison 6, en racontant des histoires de personnages plus concentrées. Cela se poursuivra dans la saison 7 », a déclaré Goldberg à EW. « Nous continuerons à raconter la série dans cette structure et dans ce format. Cela nous excite, car comme dans la saison 6, nous allons voir une variété d’histoires différentes, des tons différents, des mondes différents au sein des épisodes eux-mêmes, et nous avons été très heureux de la façon dont cela s’est passé jusqu’à présent. J’ai hâte de le partager. »

« Nous créons vraiment un nouveau monde. La nouvelle série va être très différente, les marcheurs vont être très différents. Tout sera beaucoup plus intense, alors nous sommes vraiment excités à ce sujet », a déclaré Chambliss. « En même temps, en termes d’histoires de personnages, je pense qu’il va y avoir beaucoup de choses vraiment intéressantes à venir. »

Fear The Walking Dead reviendra plus tard cette année pour sa saison 7

