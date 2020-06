Betty : Les skateuses seront de retour pour une saison 2

HBO renouvelle Betty, série dans le monde du skateboard féminin, pour une saison 2.

Les skateuses de Betty vont revenir pour une seconde saison. Deux semaines après la diffusion du final, HBO annonce le renouvellement de la série basée sur le film Skate Kitchen.

Petite bouffée d’air frais, Betty suit un groupe de jeunes femmes adeptes de skateboard vivant à New York et naviguent dans leur vie à travers un monde à prédominance masculine. Le titre de la série vient du surnom moqueur que certains garçons lancent aux filles qui osent s’immiscer sur leur terrain.

Betty est l’une des très bonnes surprises de cette année. Au cours des six épisodes de la série, nous entrons dans un univers vibrant et différent de ce qu’on peut généralement voir à la télévision, surtout avec un casting prédominé par des jeunes filles.

Les actrices, quasi inconnues, ont un véritable naturel et n’en font jamais trop parce qu’elles sont très proches de ces personnages qu’elles incarnent. La série est basée sur elles et leurs expériences de skateuses New-Yorkaise. Elles sont simples et complexes à la fois et résonnent vraiment comme de vraies ados et pas des caricatures.

Au cours de sa courte première saison, Betty plonge ainsi dans un univers riche, traite de sujets de société importants et offre une sublime photographie qui facilite l’immersion dans ce monde et les vies de ce groupe diversifié de jeunes femmes. Des jeunes femmes d’origines différentes, de sexualités différentes et de niveau sociaux différents réunies par une même passion.

Dede Lovelace, Moonbear, Nina Moran, Ajani Russell et Rachelle Vinberg sont toutes au casting de la série.

Si vous n’avez pas encore vu la saison 1, elle est disponible sur OCS. La critique est à lire ici.

Source : Deadline / Crédit ©HBO