The Flash saison 9 : Est-ce vraiment la fin pour l’Arrowverse ?

Selon le showrunner de The Flash, le final de la série ne conclue pas l’Arrowverse et découvrez quel personnage ne reviendra pas dire au revoir.

La semaine prochaine, les fans de l’Arrowverse diront au revoir à The Flash après neuf saisons. Il s’agit de la dernière série de l’Arrowverse à arriver à sa conclusion, les autres séries DC de la chaine ayant été confirmées comme faisant partie d’univers séparés.

Bien que l’on ne sache pas exactement ce que l’avenir réserve à l’Arrowverse (surtout après l’abandon officiel du spin-off d’Arrow Justice U annoncé cette semaine), le showrunner de The Flash Eric Wallace semble optimiste quant à l’avenir de la franchise. Dans une récente interview avec Entertainment Weekly, Wallace a révélé qu’il n’avait pas écrit le final de la série pour mettre fin à Arrowverse dans son ensemble.

« J’espère toujours que l’Arrowverse n’est pas terminé », a expliqué Wallace. « Je l’ai abordé alors que The Flash arrivait à sa fin et je voulais faire le meilleur final de The Flash possible. De l’autre côté, bien sûr, il n’y a pas de Batwoman. Il n’y a pas de Legends. Il n’y a pas de Black Lightning. Il n’y a pas d’Arrow ou de Supergirl. C’est très étrange. Toutes les séries qui étaient sur Earth-Prime, sont toutes terminées. Alors qu’est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. »

« J’ai conclu beaucoup de choses dans le final de la série, et cela se termine sur une note très optimiste qui vous montre comment l’avenir de l’Arrowverse pourrait continuer d’une manière ou d’une autre », a poursuivi Wallace. « J’espère que cela donne aux gens un conclusion, mais aussi un peu d’espoir pour l’avenir, car sinon c’est très triste de penser qu’il n’y a plus de crossovers, qu’il n’y aura pas d’Arrowverse après le 24 mai. Cela m’attriste parce que je l’aime tellement, et c’était une si grande partie non seulement de ma vie, mais de la vie des fans. »

Eric Wallace est-il dans le déni ? Clairement, avec les changements qui s’opèrent chez DC, il y a peu de chance que l’Arrowverse revienne, du moins pour le moment. C’est triste, mais après 11 ans, il est peut-être temps de dire au revoir.

Pour finir, alors que les fans espéraient un retour de Carlos Valdes pour le final, l’interprète de Cisco Ramon ne reviendra pas pour dire au revoir. Ce n’est pas qu’il ne le souhaitait pas, mais son emploi du temps l’en n’a empêché.

« J’y ai pensé », a déclaré Valdes à EW par rapport à son retour. « Honnêtement, il n’y avait aucun moyen d’y arriver en ce qui concerne mon emploi du temps et toutes les différentes entreprises créatives et circonstances de la vie avec lesquelles j’essayais de jongler à ce moment-là. »

Valdes explique que la comédie musicale romantique de Hulu, Up Here, était l’un des projets qu’il tournait au moment où The Flash était en production pour sa dernière saison. « Je n’ai pas réussi à faire fonctionner les choses, ce qui m’a vraiment déchirer le cœur parce que je pensais que si je décidais de m’éloigner de la série, je devais au moins être là pour le final pour compléter ce truc et vraiment l’honorer et boucler la boucle », ajoute-t-il. « C’était vraiment déchirant de ne pas pouvoir faire marcher les choses. »

Carlos Valdes a quitté The Flash après la saison 7 pour se concentrer sur d’autres projets (il a notamment joué dans la mini-série Gaslit avec Julia Roberts) Cisco est parti de Central City avec sa petite amie Kamilla (Victoria Park) pour une nouvelle vie et travaille désormais pour ARGUS.

Le dernier épisode de The Flash sera diffusé le 24 mai sur la CW.

Source : EW / Crédit ©CW