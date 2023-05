Grey’s Anatomy saison 19 : Une annonce de nouveaux contrats ruine le cliffhanger (spoilers)

Retour sur le final de la saison 19 de Grey’s Anatomy qui se termine sur un cliffhanger ruiné par une annonce faite en amont de la diffusion. SPOILERS.

Hier soir, ABC a diffusé les deux derniers épisodes de la saison 19 de sa série médicale populaire Grey’s Anatomy. Évidemment, la saison s’est terminée sur un cliffhanger mais celui- ci a été gâché par une annonce faite avant la diffusion. En effet, la série voulait clairement laisser les fans dans le doute pendant des mois, mais c’est raté.

***SPOILERS***

Dans les derniers instants de l’épisode, Teddy Altman (Kim Raver) s’est effondrée juste avant de réaliser une intervention chirurgicale vitale sur Sam Sutton (Sam Page). Tout au long de l’épisode, elle se plaignait de douleurs dentaires, qui clairement était plus graves qu’elle ne le pensait. Tout le monde se presse autour d’elle pour la réanimer mais elle reste inconsciente entre les mains de son mari Owen.

Mais peu de temps avant le coup d’envoi du final en deux parties, le site Deadline a révélé les résultats des négociations des contrats de la saison 20 de la distribution, et devinez quoi : Kim Raver a resigné. Cela laisse donc très peu de place à l’imagination et il est certain qu’elle ne mourra pas sur le sol de la salle d’opération. On ne sait pas dans quel état on retrouvera la nouvelle cheffe de chirurgie, mais elle sera vivante.

Qui d’autre reviendra ?

En plus de Raver, d’autres contrats n’étaient pas encore finalisés. Mais rassurez-vous, Kevin McKidd, qui joue Owen Hunt depuis la saison 5, Camilla Luddington, arrivée dans la saison 9 en tant que Jo Wilson, et Caterina Scorsone qui a fait sa première apparition dans Grey’s Anatomy en tant qu’Amelia Shepherd dans la saison 7, ont également signé pour la saison 20.

Il en va de même pour les deux vétérans restants de la série, Chandra Wilson, alias Miranda Bailey qui a été récompensée d’un Catherine Fox Award pour son travail sur la santé reproductive, et James Pickens Jr., dont le personnage alcoolique en convalescence Richard Webber a terminé la saison avec – une vodka tonic à la main. Va-t-il vraiment replonger ? La saison 20 le dira.

À ce stade, on ne sait pas à quel point Ellen Pompeo sera impliquée dans la saison 20 en tant que Meredith Grey. Mais puisque l’actrice principale reste productrice exécutive – et que son personnage vient de remettre en question l’approche traditionnelle du traitement de la maladie d’Alzheimer – il y a fort à parier qu’elle réapparaîtra éventuellement. Elle reste aussi la voix off de la série.

Cette saison 19 a clairement marqué un tournant dans la série qui tente de se réinventer avec de nouveaux personnages pour compenser l’absence de Meredith. Pour être honnête, ce n’est pas encore ça, mais il y a du potentiel et on s’attache à ces nouvelles recrues. Il faut seulement laisser le passé derrière et se focaliser sur l’avenir. On ressent l’effort du renouveau et avec le départ de la showrunner Krista Vernoff, la saison 19 fut une saison de transition. On attend de voir ce que l’année prochaine réserve.

Notez que la série ne reviendra pas avant 2024 à cause de la grève des scénaristes. ABC a pris la décision de repousser toutes ses séries scriptées à la mi-saison.

La saison 19 est actuellement diffusée en France chaque mercredi sur TF1. Les saisons 1 à 18 sont disponibles sur Disney+.

