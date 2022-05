The Flash saison 8 : Barry Allen se la joue Benjamin Button (promo épisode 16)

Promo de l’épisode de The Flash, The Curious Case of Bartholomew Allen, réalisé par Caity Lotz de Legends of Tomorrow. Spoilers.

Après un épisode intense dans lequel Barry était coincé dans la Still Force pour tenter de retrouver Iris avec l’aide de leur fille Nora (PS : ils ne l’ont pas encore retrouvée), The Flash reviendra la semaine prochaine avec un épisode où le temps jouera encore des tours à Barry.

Réalisé par Caity Lotz, alias Sara Lance de Legends of Tomorrow, cet épisode intitulé The Curious Case of Bartholomew Allen, verra Barry (Grant Gustin) vieillir rapidement de manière inattendue. Le synopsis dit que : « The Flash (Grant Gustin) se fait exploser par une onde de choc forçant son corps à vieillir prématurément. »

L’équipe devra trouver comment l’aider avant qu’il ne doive prendre sa retraite. Le titre de l’épisode est un clin d’œil à L’Étrange histoire de Benjamin Button, à la fois un film de 2008 mettant en vedette Brad Pitt et Cate Blanchett et la nouvelle de F. Scott Fitzgerald.

L’épisode est l’un des trois épisodes consécutifs – que le showrunner Eric Wallace appelle « épisodes d’intermède » – réalisé soit par lui-même, soit par des stars d’Arrowverse. Wallace a réalisé l’épisode 15 « Into the Still Force » qui vient d’être diffusé tandis que Danielle Panabaker (Caitlin) a réalise l’épisode 17 à venir « Keep it Dark ».

Avec tout le stresse que vie la Team Flash, le showrunner promet que les choses vont finir par se calmer : « Oui, je suis heureux d’annoncer, et vous pouvez me citer, que Team Flash ira bien à la fin de la saison 8. Le mal temporel d’Iris sera guéri d’ici la fin de la saison 8. Barry et Iris, qui ont été dans des endroits séparés, parce qu’elle est soit à Coast City avec Sue, essayant de faire des choses en tant que journaliste et il combat Deathstorm », a déclaré Wallace à ComicBook.com.

Il promet que personne d’autre ne mourra : « Toutes ces choses sont là pour une raison, elles se réunissent toutes dans notre dernier roman graphique cette saison, mais tout le monde se remettra ensemble. Et parce que j’aime les fins heureuses, tout le monde vivra heureux pour toujours. Iris ne meurt pas. Barry n’est pas en train de mourir. Rien de cela. »

The Flash, c’est le mercredi sur la CW.

The Flash saison 8 – Promo 8×16