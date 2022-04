Doctor Who : Des anciens compagnons pour le dernier épisode de Jodie Whittaker (promo)

Deux anciens compagnons de Doctor Who apparaîtront dans la dernière aventure de Jodie Whittaker plus tard cette année. Promo.

Après l’épisode spécial diffusé ce dimanche de Pâques, Jodie Whittaker reviendra pour un dernier épisode de Doctor Who plus tard cette année. Et pour ses adieux, elle ne sera pas seule. Tegan et Ace, deux anciennes de la série, rejoindront le 13e Docteur dans l’épisode spécial qui sera diffusé cet automne. La nouvelle a été révélée dans une bande-annonce qui a suivi l’épisode spéciale de Pâques.

Tegan Jovanka (Janet Fielding), une hôtesse de l’air australienne, est apparue dans la série de la BBC entre 1981 et 1984 en tant que compagnon des Docteurs de Tom Baker et Peter Davison.

Quant à Ace (Sophie Aldred), elle est apparue dans la série de 1987 à 1989 aux côtés du septième Docteur de Sylvester McCoy. Elle était la dernière a être compagnon dans la série avant qu’elle ne fasse une pause de 16 ans. Le scénariste / producteur Russell T. Davies l’a relancé en 2005 et il reviendra pour la prochaine saison en tant que showrunner.

Le court teaser a également révélé que l’épisode mettra en vedette l’ennemi juré du Docteur, The Master (Sacha Dhawan) et ses ennemis les plus célèbres, les Daleks et les Cybermen.

Le dernier épisode de Jodie Wittaker sera diffusé vers la fin de l’année dans le cadre des célébrations du centenaire de la BBC. Le teaser donne un bref aperçu de la régénération du Docteur. Et si pour le moment son remplaçant n’a pas été annoncé, il devrait être révélé dans les prochaines semaines.

Doctor Who – The Thirteen Doctor’s Final Adventure