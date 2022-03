True Detective saison 4 : Nouvelle saison produite par l’oscarisé Barry Jenkins

La série True Detective va revenir avec Barry Jenkins en tant que producteur exécutif et une nouvelle scénariste.

HBO continue de miser sur sa marque True Detective. Une nouvelle saison est actuellement en développement sur la chaine avec l’arrivée d’une toute nouvelle équipe. Selon Variety, L’oscarisé Barry Jenkins (Moonlight, The Underground Railroad) sera le producteur exécutif de la saison 4, provisoirement intitulée True Detective: Night Country.

Cette nouvelle saison aurait deux rôles principaux féminins et se déroulerait dans l’Arctique, où la nuit peut durer plus de 24 heures.

Issa López sera la scénariste de la nouvelle saison et elle réalisera le premier épisode. Elle servira également de productrice exécutive avec Jenkins. Lopez est une réalisatrice mexicaine qui a réalisé un certain nombre de films acclamés, dont le film d’horreur Ils Reviennent… en 2017.

La série True Detective a été diffusée pour la dernière fois en 2019, avec Mahershala Ali et Stephen Dorff à la tête du casting de la saison 3. Sa première saison, mettant en vedette Matthew McConaughey et Woody Harrelson, a été un succès auprès des critiques et des téléspectateurs, remportant un total de cinq Emmys. La saison 2, cependant, a été considérée comme une déception, avec Colin Farrell, Vince Vaughn et Rachel McAdams au générique

Notez que Nic Pizzolatto, le créateur de la série, qui a écrit ou co-écrit chaque épisode des trois saisons précédentes, n’est actuellement pas attaché à la saison 4.

Source : Variety / Crédit ©HBO