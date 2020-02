The Flash saison 6 : Le retour de Gorilla Grodd (promo épisode 13)

Grodd est de retour dans la promo du prochain épisode de la saison 6 de The Flash.

Crisis on Infinite Earths a changé beaucoup de choses et parmi ces changements, Gorilla City fait désormais partie de Earth-Prime. C’est donc l’occasion pour la série de faire revenir Grodd, le gorille hyper-intelligent.

La semaine prochaine, la CW diffusera l’épisode intitulé Grodd Friended Me qui verra donc le retour de Grodd.Ce titre est un joli clin d’œil à la série God Friended Me, produite par les mêmes producteurs que Flash dans laquelle joue Violett Beane alias Jesse Quick.

Se sentant submergé par tous les changements depuis la crise, Barry mène une expérience qui va de travers et le met directement sur le chemin de Gorilla Grodd. S’attendant au pire, Barry est surpris lorsque Grodd lui demande son aide. Malheureusement pour Flash et Grodd, les choses empirent lorsqu’un autre méchant apparaît – Solovar (Keith David). Pendant ce temps, Iris travaille avec Eva (star invitée Efrat Dor) pour échapper au Mirrorverse.

L’épisode précédent a montré Iris et Ava coincées dans le Mirrorverse. Eva s’y trouve depuis 6 ans, au moment ou l’accélérateur à particules a explosé. Grace à Iris, elle découvert qu’elle a le pouvoir de manipuler les miroirs. Les deux femmes tentent de trouver une solution pour sortir de là.

Du côté de Ralph, sa rencontre avec Sue était loin du conte de fée, elle lui a menti sur ses intentions et l’a trahi. Leur relation ne commence pas sous de très bons hospices. Réussiront-ils à surmonter ces débuts difficiles et se dirigé vers la relation qu’ils on dans les comics. Pour le moment, c’est loin d’être l’amour fou.

The Flash, c’est le mardi sur la CW.

The Flash saison 6 – Promo 6×13