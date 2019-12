Arsène Lupin : Casting annoncé et première image avec Omar Sy pour la série Netflix

Netflix annonce les acteurs qui accompagneront Omar Sy dans la série Arsène Lupin et dévoile une première image.

La série française de Netflix Arsène Lupin annonce enfin son casting. On savait déjà qu’Omar Sy tiendrait le rôle principal mais les autres acteurs n’avaient pas encore été annoncés. C’est désormais chose faite.

Omar Sy sera accompagné d’Hervé Pierre de la Comédie Française, Nicole Garcia (Celle que vous croyez), Clotilde Hesme (Chocolat), Ludivine Sagnier (The New Pope), Antoine Gouy (Budapest) mais aussi Shirine Boutella (Papicha) et Soufiane Guerrab (La vie Scolaire).

La première image avec Omar Sy dans la peau du personnage a été dévoilée, elle est à voir ci-dessous.

Il s’agit d’une nouvelle adaptation contemporaine du célèbre gentleman cambrioleur. La série, dans laquelle Omar Sy tiendra le rôle d’Arsène Lupin, sera exclusivement accessible à ses membres à travers le monde et disponible en 2020.

La série a créée par George Kay (Criminal, Killing Eve) en collaboration avec François Uzan (Family Business). Les 3 premiers épisodes d’Arsène Lupin seront réalisés par Louis Leterrier (Insaisissables).

La série, actuellement en production, est produite par Isabelle Degeorges et Nathan Franck de Gaumont Télévision.

Crédit ©Netflix