Skeleton Crew : Ce qui distingue la série du reste de la franchise Star Wars

Le réalisateur de Skeleton Crew révèle ce qui distingue la série de tout le reste de la franchise Star Wars.

Lors de la promotion de son prochain court métrage d’animation An Almost Christmas Story, David Lowery, qui a réalisé deux épisodes de la série Star Wars Skeleton Crew, a discuté de son travail sur la série et de la façon dont il pense que les fans y réagiront. Il a notamment expliqué ce qui en fait une entrée unique dans la franchise de longue date.

« C’est une série qui implique des enfants, et oui, elle sera très attrayante pour les enfants qui pourront se voir dans cette série », a déclaré Lowery dans une interview avec ComicBook. « Mais quand j’étais jeune, j’aspirais à être Luke Skywalker et Han Solo… Je n’avais pas besoin d’une série sur des enfants pour me faire aimer Star Wars. Mais je pense que cela va rappeler aux adultes comme moi ce que c’était que d’être un petit enfant regardant Star Wars pour la première fois. »

Dès le départ, Skeleton Crew a été comparé aux productions classiques d’Amblin Entertainment (la compagnie de Steven Spielberg) comme E.T. L’Extraterrestre et Les Goonies.

Exploiter ce sentiment de nostalgie des années 80 a été un objectif clé de la campagne marketing, une indication que Lucasfilm ne cible pas seulement les enfants d’aujourd’hui avec cette série, mais aussi ceux d’hier. Ils semblent la positionner comme une affaire pour tous les âges dont toute la famille peut profiter pendant la période des fêtes.

L’équipe créative de Skeleton Crew a souligné que même si les enfants sont les personnages principaux, la série n’aura pas un ton enfantin. Le co-créateur Christopher Ford a mentionné que les enjeux sont élevés, car les enfants se retrouvent dans plusieurs situations périlleuses.

Le matériel promotionnel a mis en évidence le danger qui rôde aux quatre coins de la galaxie, montrant les personnages fuyant les monstres, les pirates et bien d’autres menaces. Jude Law, qui joue Ja Na Nawood, sensible à la Force, a déclaré que la dynamique entre les enfants et les adultes peut être loufoque ou effrayante selon la situation – un peu comme dans la vraie vie.

Après The Acolyte qui a polarisé le public, une série d’aventures amusante qui rappelle une époque révolue a le potentiel d’être un bon rassembleur, exploitant la joie que Star Wars a apporté à tant de personnes au fil des ans.

Si Lowery et les autres réalisateurs de Skeleton Crew y parviennent, tout le monde pourra y trouver son compte : les enfants prendront plaisir à se voir à l’écran, tandis que les adultes seront ramenés dans leur propre jeunesse.

Star Wars Skeleton Crew arrive le 3 décembre sur Disney+.

Source : ComicBook / Crédit ©Disney+