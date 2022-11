Grey’s Anatomy saison 19 : Ellen Pompeo rassure les fans avant son départ

Ellen Pompeo rassure les fans de Grey’s Anatomy avant son départ en février et promet de revenir.

Dans une publication Instagram jeudi, Ellen Pompeo a déclaré qu’elle était « reconnaissante » et » honorée » par le soutien des fans de Grey’s Anatomy alors qu’elle terminait sa course à plein temps sur la série ABC. Mais ne vous y trompez pas, elle reviendra (éventuellement, dans une certaine mesure) sous le nom de Meredith.

Comme indiqué en août, Pompeo – l’une des trois membres restants de la distribution originale de Grey’s Anatomy – est revenue pour la saison 19 dans une capacité limitée. L’actrice, qui reste productrice exécutive du drame de longue date, continuera à fournir une narration en voix off pour le reste des épisodes de cette saison.

Le chant du cygne de Pompeo est devenu d’autant plus réel via une promo pour le retour de la mi-saison qui sera diffusée le jeudi 23 février 2023, dans laquelle Meredith se promène dans les couloirs de Grey Sloan enthousiasmée par son « grand dernier jour » et, vraisemblablement, la nouvelle vie qui l’attend elle et sa famille à Boston.

Dans sa nouvelle publication Instagram, Pompeo a déclaré : « Je suis éternellement reconnaissante et honorée par l’amour et le soutien que vous m’avez tous montrés, Meredith GREY et la série pendant 19 saisons ! À travers tout cela, rien de tout cela n’aurait été possible sans les meilleurs fans du monde. Vous êtes tous des RIDERS et vous avez tous rendu la balade si amusante et ICONIQUE !! »

« Je vous aime à la folie et je vous t’apprécie en retour », a-t-elle ajouté. « Ce n’est pas votre première fois sur les montagnes russes… vous savez que le spectacle doit continuer et je reviendrai certainement vous rendre visite. Avec beaucoup d’amour et une immense gratitude. «

Sur un tapis rouge en septembre dernier, Pompeo a promis qu’elle serait de retour dans Grey’s « pour le final ».

La créatrice de Grey’s Anatomy, Shonda Rhimes, a publié ses propres réflexions sur Instagram plusieurs heures plus tard. « Quelle course folle ont été ces 19 dernières saisons », a-t-elle écrit. « Rien de tout cela n’aurait été possible sans l’incomparable @ellenpompeo, la seule et unique Meredith Grey. Ce n’est pas un au revoir, c’est à plus tard ! J’ai hâte de voir ce qui nous attend pour Ellen, Meredith et Grey Sloan Memorial. #greysanatomy »

Grey’s Anatomy revient le 23 février sur ABC. En France, il va falloir attendre encore un peu pour voir la saison 19.

Crédit ©ABC